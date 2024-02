Úplynulý ligový víkend v šipkách nabídl takřka plnou nálož. Pouze liga žen pauzírovala, ostatní soutěže, včetně národní Superligy, hrály řádné kolo. Právě v nejprestižnější lize, její severozápadní konferenci, měla na neděli naordinované dva duely trutnovská 40. Cestovala k nim do Mostu, kde se utkala s domácími Kanci a s takřka domácím Dream teamem z nedalekého Jirkova.

Ilustrační foto. | Foto: archiv.

Proti Kancům se Trutnovu vůbec nedařilo, když s posledním týmem tabulky prohrál 13:5 (rozhodnuto bylo již za stavu 10:2). V druhém klání s Jirkovem už to bylo podstatně lepší, to když trutnovští získali dva body za výhru v prodloužení 10:9. Nicméně pět kol před koncem základní části nejen že ztratili kontakt s druhou Ložiskovou Mafií Pšov - aktuálně zaostávají o pět bodů - ale v kapse rozhodně nemají především postup do play off o titul mistra ČR, kam se kvalifikuje nejlepší čtveřice tabulky.

To v nejvyšší krajské soutěži Extralize jsou karty pro finálovou fázi rozdány. Vedle mužstev Černý Sup Starý Rokytník a Lucky Darts Jičín, která si jistotu bojů o krajský mistrovský titul zajistila s předstihem, se s kvartetem nejlepších z jižního regionu kraje o trůn střetnou také Kobry od Soudku Arnultovice a Tornádo Vlčice.

Kobry o víkendu udolaly po dramatickém vývoji jilemnickou Nolu 10:8, Tornádo zásluhou povedené druhé půlky utkání, kde z osmi singlů vyhrálo sedm, porazilo červenokostelecké Darts Brothers 12:6. Tyto dva výsledky zároveň určily složení finálové skupiny o udržení, ve které se krom poražených ze zmíněných nedělních duelů ocitly i týmy na sedmém až desátém místě.

Nižší soutěže hrají odlišným herním modelem mající pouze jedinou fázi. Přesto se v některých skupinách již nyní, kdy do konce zbývá ještě nějakých deset kol, výrazně profilují potenciální vítězové. Do Extraligy má rázně vykročeno velkosvatoňovický Puškvorec, jenž vládne B lize východ s osmi bodovou rezervou a v záloze má navíc utkání k dobru.

Podobně je na tom lídr východní C ligy UDH Horní Radechová, který má aktuálně dvanáctibodový polštář, avšak oproti druhé Dřevěnce Broumov splněno o utkání více.

Až dojde k narovnání počtu odehraných zápasů, pak by se situace mohla zajímavě vyvinout v obou západních ligách, kde v současnosti jejich vedoucí udržují od nejbližších pronásledovatelům na první pohled bezpečnou vzdálenost.

Vůbec nejvyrovnaněji ze všech skupin působí D liga, kde mezi prvními jilemnickými Berany u Stadionu a druhým Zámečkem Hostinné B je tříbodový rozdíl, který Zámeček může smazat hned v kole následujícím, kdy hraje v Královci, zatímco Jilemnice má volno. (VOn)