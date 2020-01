Ve Velkých Svatoňovicích se poslední lednovou sobotu odehrál finálový den 23. ročníku Zimní ligy.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv

Do něj se ze základní části nominovala šestice celků, které nejprve absolvovaly bitvy ve dvou finálových skupinách, z nichž nejlepší dva postoupily do play off přesněji do semifinále. Typická pro Zimní ligu byla tradičně skladba zápisu z utkání, který startujícím nabízel vedle ostřílené 301 či Cricketu v různých variantách například i v soutěžích zřídka využívané High Score, Shanghai či vymazávanou.