I druhý mečbol odvrácen. Kara z jihu veze srovnání na 2:2. Rozhodne nedělní duel

Vyhráli také házenkáři Dvora Králové nad Labem, kteří si před vlastním publikem poradili se soupeřem z Velké Bystřice. Pouze Náchod ostrouhal. V hale Vsetína svěřenci trenéra Šulce mohutně dotahovali, vysokou ztrátu z nepovedeného prvního poločasu však smazat nedokázali.

Už o následujícím víkendu druhá nejvyšší soutěž v republice pokračuje osmnáctým dějstvím.

I. liga mužů, 17. kolo

Jičín B – Litovel 32:29 (14:16)

Fakta – branky: Doškář 9, Thorovský 4, A. Dolejší a Bareš 3, P. Drbohlav, Hájek, Masák a P. Matula 2, Coufal, Dědeček, Frýba, J. Drbohlav a Ženatý 1 – Geist 8/3, Tkadleček 7, J. Šmíd 4, Piwko a 3, Pindej a Mrnuštík 2, Vincour, Prošvic a Pohlmann 1. Rozhodčí: Bečička, J. Horák. Vyloučení: 4:6. ŽK: 1:0.

Ve vyrovnaném úvodu utkání se oba soupeři střídali v nejtěsnějším vedení, až v polovině poločasu dokázali na chvíli střelecky odskočit hosté. Těm se do poločasové přestávky odcházelo veseleji, když po třiceti minutách vedli rozdílem dvou branek.

Ještě v nástupu do druhé půle hrálo všechno do not Hanákům. Po trefě Pindeje svítil na ukazateli skóre stav 16:21 a s nadějemi Východočechů na bodový zisk to nevypadalo růžově.

Jenže domácí nic nevzdali. Ze soupeřova náskoku neustále ukrajovali až ve 41. minutě poprvé vyrovnal Bareš (23:23). Záhy šli Jičínští čtyřgólovou šňůrou do náskoku a ten se nakonec ukázal být rozhodující. Pět minut před koncem domácí vedli už 32:26 a přestože následně další góly nepřidali, mohli proti favoritovi slavit cenné dva body. Do střelecké listiny se přitom vedle tahouna Doškáře (9 branek) zapsali všichni hráči vyjma gólmanů.

Dvůr Králové nad Labem – Velká Bystřice 30:27 (18:16)

Fakta – branky: L. Picha 7/2, Zelinka 6, J. Groh a Kamberský 5, M. Picha a Jakub Kirschbaum 2, Etrich, Šíl a M. Pavelka 1 – Možíš 7/4 D. Michálek 5/1, Menšík 4, Skřídl a Pörsök 3, Šoustal 2, Kubis a Strádal 1. Rozhodčí: P. Rutta, Větrovský. Vyloučení: 2:6. ŽK: 2:3.

Dvoráci nezachytili vstup do důležitého utkání úplně dle představ a ačkoliv trefou Martina Pichy skórovali jako první, během první půle stále jen doháněli ztrátu. Ta byla v 10. minutě dokonce tříbranková. Osm desítek vteřin před odchodem do šaten ještě hosté vedli, pak ale dvěma góly otočil skóre Groh a trefa Kirschbauma znamenala poločasové vedení 18:16.

Brzy po pauze domácí odskočili do čtyřbrankového náskoku a o ten už se připravit nenechali. Pouze ve 48. minutě nastala menší krize při snížení Bystřických na 26:25, brzy ji však Dvoráci zažehnali a duel dovedli do vítězného konce.

Vsetín – Náchod 29:26 (19:11)

Fakta – branky: Polášek 7, Weintritt 6, Indrák 6/1, Ištvánech 3, Fiala 3/2, Nesvadba 2, Číž a Havran 1 – Hrachový 6, Fišer a Cvejn 5/1, Štajnrt a Matelka 3, J. Pavlík 2, P. Černý 2/1. Rozhodčí: Horsák, Švidernoch. Vyloučení: 7:10. ŽK: 2:3. ČK: 1:0 (Indrák).

Souboj Náchoda na palubovce Vsetína nabídl bláznivý zápas plný tvrdých zákroků a spousty vyloučení. Hosté do bitvy vstoupili lépe a i díky dvěma trefám Černého vedli na začátku 10. minuty 5:3. Valaši ale odpověděli sérií pěti po sobě jdoucích branek a ve zbytku první půle svůj náskok neustále navyšovali. Vedli už rozdílem deseti gólů, poločas nakonec vyhráli 19:11.

Jaroměř padá z první ligy: Kluci do toho dali všechno, mrzelo kouče

Druhá půle byla o něčem jiném. Hosté zlepšili pohyb, obranu i útok a postupnými krůčky se vraceli do zápasu. Za stavu 26:19 dokonce Náchodští zaznamenali šest branek v řadě a domácí se o vítězství museli obávat.

Definitivní zvrat ale nedopustili a třemi góly v závěrečných dvou minutách nakonec přece jen výhodu domácího prostředí ve vítězství proměnili.

Další výsledky 17. kola: Zlín – Bystřice pod Hostýnem 30:21, Chodov – Vršovice 28:24. Utkání Strakonice – Hustopeče 10:0 kontumačně, hosté se k utkání nedostavili.

Program 18. kola (2. - 3. dubna) – sobota 15.00: Vršovice – Strakonice. 17.00: Náchod – Zlín, Hustopeče – Dvůr Králové nad Labem, Litovel – Chodov. 17.30: Velká Bystřice – Vsetín. Neděle 11.00: Bystřice od Hostýnem – Jičín B.

Aktuální tabulka I. ligy



1. Litovel 17 14 0 3 549:438 28

2. Strakonice 16 13 2 1 473:377 28

3. Zlín 17 12 1 4 506:431 25

4. Vsetín 17 11 0 6 526:470 22

5. Jičín B 17 7 2 8 485:485 16

6. Velká Bystřice 17 7 1 9 479:472 15

7. Vršovice 17 6 3 8 430:449 15

8. Chodov 17 7 1 9 450:478 15

9. Bystřice p. H. 17 6 1 10 485:508 13

10. Náchod 17 5 0 12 443:511 10

11. Dvůr Králové n. L. 16 5 0 11 381:474 10

12. Hustopeče 17 2 1 14 424:538 5