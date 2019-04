To, že má Trutnov pověst dobrého organizátora a pořadatele vrcholných akcí, je známo. Vždyť místní kuželna hostila v krátké době utkání Champions league, republikový šampionát juniorů a v neposlední řadě finále Poháru České kuželkářské asociace.

Nyní podkrkonošské město obsadí 36 nejúspěšnějších juniorek, které se spolu popasují o mistrovský titul. V sobotu v 10.00 vše odstartuje kvalifikací, ze které postoupí 24 dívek, neděle bude od 8 hodin patřit velkému finále.

Účast na nedělním programu přislíbili starosta města Ivan Adamec, předseda TJ Lokomotiva Trutnov Petr Musil, ale i další představitelé trutnovských organizací. Soutěž bude řídit mladá rozhodčí Martina Hrdinová z Jičína, trutnovskou účast zabezpečí rozhodčí I. třídy Milan Kačer a bývalý mezinárodní rozhodčí Petr Holý st. Ředitelem turnaje pak bude předseda oddílu Karel Slavík a v činnosti bude i celá řada členů trutnovského oddílu.

Největší favoritku lze hledat v Natálii Topičové, současné člence mistrovského Slovanu Rosice. Momentálně nejlepší česká kuželkářka napříč všemi věkovými kategoriemi je zároveň několikanásobnou mistryní světa a vítězkou několika ročníků Světového poháru jednotlivců. Na svém kontě má již 46 reprezentačních startů. Mezi další medailové favoritky patří i jičínská Nikola Portyšová či Štěpánka Vytisková z Pelhřimova.

Letošní úspěchy trutnovského oddílu

A družstvo se po loňském postupu do II. ligy v soutěži zdrželo jedinou sezonu a svoji spanilou jízdu dovršilo postupem do nejvyšší české soutěže – I. ligy.



Po letech hostování na kuželnách v Kostelci nad Černými lesy, Praze – Karlíně, Náchodě a Vrchlabí mají trutnovští kuželkáři konečně svůj vlastní stánek, čtyřdráhovou kuželnu – od podzimu 2016 v poříčském Olympu.



Díky velké podpoře města ve spolupráci s podnikatelem Michalem Havlem vzniklo sportoviště nejvyšší kvalitativní úrovně. I to se projevilo na postupu z III. až do I. ligy, tedy tam, kam historicky trutnovský kuželkářský sport patří.