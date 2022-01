Markéta Davidová si navíc šestým místem zajistila malý křišťálový glóbus za vítězství v disciplíně, která se letos jela pouze ve dvou střediscích. Nejprve v listopadu při první zastávce v Oestersundu dokázala zvítězit, nyní na Apeninském poloostrově náskok na své konkurentky uhájila.

Davidová slaví malý křišťálový glóbus. Je to boží, jásá biatlonová královna

Davidová však nebyla jedinou Češkou, která měla po pátečním závodě důvod k oslavám. Premiérových bodů ve Světovém poháru se zároveň dočkala nejmladší členka reprezentace Tereza Voborníková (21). Rodačka z Hostinného dokončila patnáctikilometrovou trať na 29. místě, když ještě po třetí střelbě byla s patnácti vynulovanými terči sedmá!

Tereza VoborníkováZdroj: archiv DeníkuAž dva nezdary při druhé stojce stály Voborníkovou umístění v první desítce, leč i tak pro mladou biatlonistku šlo o dosud životní jízdu. Odměněna byla dvanácti body a posunem na 50. místo celkového pořadí Světového poháru.

Jen pár hodin po závodě se šťastná závodnice na dálku podělila o dojmy s Krkonošským deníkem.

Terezo, kdybyste měla na úvod popsat své dojmy z povedeného závodu, jaká slova byste volila? Už jste úspěch vstřebala?

Jo jo, už jsem to snad vstřebala. Jde o moje první body, ze kterých mám opravdu velkou radost. A díky tomu se necítím tolik nervózní před sobotní štafetou.

Jak vám bylo na trati po třetí střelbě s čistým štítem? Bylo to pak hodně o emocích nebo spíš přišel až přílišný tlak?

Na trati po třetí střelbě jsem byla hlavně úplně v šoku, když mi hlásili průběžné mezičasy v TOP desítce. Furt jsem se ale snažila nepřemýšlet o poslední střelbě, spíš jsem se modlila, aby mi nepřišel žádný větrný poryv.

Obavy byly na místě. V Anterselvě nepanuje zrovna ideální počasí…

Je to tak, při závodě byla fakt velká zima. Bohužel jsem přijela na poslední střelbu a zapracovala mírná nervozita i zmrzlé prsty, což mě teď zpětně mrzí o to víc, když vím, jaký to mohl být výsledek. Ale každý závod je velká zkušenost a každý přinese nějaké ponaučení do dalšího závodu. Hlavně je mi tenhle závod důkazem, že opravdu vytrvalostní závody patří k mým nejoblíbenějším (usmívá se).

Životní závod Terezy Voborníkové v číslech



Startovní číslo: 93

Statistika střelby: 0 0 0 2

Běžecký čas: 44:47 (61.)

Čas při střelbě: 2:07 (33.)

Celkový čas: 46:47 (29.)

Ztráta na vítězku: 4:27,2

Získané body do SP: 12

Pátek byl v týmu samozřejmě hodně o zisku malého glóbu v podání Markéty Davidové. Stihl ale tým dostatečně ocenit i váš výkon?

Ano určitě. Všichni mi pogratulovali. Bylo to hezký. V cíli mě dokonce zachraňovala Lucka (Charvátová – pozn. aut.), která mi půjčila rukavice a snažila se mě zahřát.

Gratulací vám jistě přišla celá řada. Jaká udělala největší radost?

Máte pravdu, přišlo jich hodně a samozřejmě si všech strašně vážím. Je to hrozně hezký pocit, když si na mě někdo vzpomene a napíše mi. A radost jsem měla z rodinných gratulací, doma to se mnou prožívají asi nejvíc.

Jak se vám vlastně zamlouvá Anterselva? Budete se sem teď díky této zkušenosti vždycky ráda vracet? Může to odteď být vaše nejoblíbenější zastávka SP?

Anterselva už tak je určitě jedním z nejhezčích středisek. A jestli se sem budu ráda vracet, to vyhodnotím až po sobotní štafetě (směje se).

Český biatlonový tým v italské AnterselvěZdroj: www.biatlon.cz

Hádám životní závod přišel jen pár dní před olympiádou. Jakou to může hrát roli? Zvýší se vám teď hodně sebevědomí?

Pro mě osobně je strašně důležité, že se mi tento závod povedl. Z olympiády bych totiž, pokud vše dobře dopadne, měla odletět ještě na juniorské mistrovství světa a i tohle je pro mě motivace před ním. Navíc co se týče olympiády v Pekingu, pořád jsem jen v pozici náhradnice, takže těžko říct, zda mi povedený výsledek k nějakému startu pomohl a nebo ne.

V poslední otázce mě napadá se zeptat: Zkoušela jste si ze zvědavosti v duchu spočítat, na jaké místo by to možná vyšlo, být sestřeleno všech dvacet terčů?

Jo tak to jsem nezkoušela. Myslím, že bych byla akorát smutná. Vždyť už teď mě trochu štve ta poslední položka.

Tlak na Koudelku před olympiádou roste. Chtělo by to získat body, uvědomuje si

Světový pohár v Ansterselvě (Itálie)



Ženy - vytrvalostní závod 15 km: 1. Braisazová-Bouchetová 42:20,6 (1 tr. minuta), 2. Simonová (obě Fr.) -51,1 (2), 3. Brorssonová (Švéd.) -1:37,2 (2), 4. Eganová (USA) -1:55,9 (2), 5. Wiererová (It.) -1:58,8 (3), 6. Davidová (ČR) -2:34,8 (3), 7. Alimbekavová (Běl.) -2:36,2 (3), 8. Tandrevoldová (Nor.) -2:52,7 (3), 9. Hauserová (Rak.) -2:54,4 (3), 10. Nigmatullinová (Rus.) -2:58,9 (2), …25. Jislová -4:17,8 (2), 29. Voborníková -4:27,2 (2), 57. Puskarčíková -6:17,5 (3), 59. Charvátová (všechny ČR) -6:27,8 (6).

Konečné pořadí disciplíny (po 2 závodech): 1. Davidová 98, 2. Hauserová 86, 3. Alimbekavová 79, …43. Jislová 16, 50. Voborníková 12, 55. Charvátová 8.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 22 závodů): 1. Röiselandová (Nor.) 651, 2. E. Öbergová (Švéd.) 563, 3. Alimbekavová 535, 4. Hauserová 483, 5. H. Öbergová (Švéd.) 482, 6. Solová (Běl.) 410, …8. Davidová 372, 19. Jislová 242, 62. Puskarčíková 30, 68. Charvátová 23, 83. Voborníková 12, 84. Vinklárková (ČR) 12.