Trutnov - Na kuželkářských drahách po několika koutech republiky se uskutečnily národní šampionáty jednotlivců všech kategorií. Mladí kuželkáři trutnovské Lokomotivy startovali mezi českou elitou hned ve čtyřech věkových kategoriích.

Marek Plšek | Foto: www.lokotrutnov.cz

Mezi juniory reprezentoval v Českých Velenicích Michal Vlček. Bohužel se mu moc nedařilo a s výkonem 495 kuželek na 120 sdružených hodů obsadil 34. místo.

U mladších kategorií museli trenéři řešit problém – kdo kam pojede. Nakonec pomohli rodiče, kteří naštěstí mají ke kuželkářskému sportu také blízko a zároveň zajistili svými auty dopravu. Na mistrovství ČR dorostenek jela Eva Kammelová do 350 kilometrů vzdáleného Hazlova. V disciplíně na 120 hodů sdružených obsadila 16. místo výkonem 510 kuželek. Tím si zajistila postup do nedělního finálového sprintu, kde skončila na slušné desáté pozici.

Se starším žákem Davidem Ryzákem cestoval do Horního Benešova (200 km) vedle otce i trenér Petr Holý. V sobotním startu na 100 hodů obsadil David 15. místo a také on si zajistil postup do nedělního sprintu. Tam však na něj „číhal" budoucí mistr ČR Jaroslav Valenta z TJ Sokol Teplá. Po nervy drásajícím boji nakonec David podlehl až v „rozstřelu" a obsadil konečnou 9. příčku.

Bez medaile se mladí trutnovští kuželkáři nakonec domů nevraceli. Zeměpisně nejblíž to měl čerstvý dorostenec Marek Plšek, jelikož šampionát v jeho kategorii se konal v Náchodě. Trenérského řemesla pro toto vyvrcholení sezony se ujal Markův otec Arnošt. Trutnovský reprezentant se podobně jako ostatní umístil v sobotním startu na 16. místě. Výborným výkonem 539 kuželek si také zajistil postup do finálového sprintu. Tam se nejmladší hráč vypjal k vynikajícím výkonům a získal bronzový kov.

Znovu se ukázalo, že i ve skromných trutnovských podmínkách lze vychovat skvělé sportovce. Ohlédnutí za šampionáty tak nelze zakončit jinak než gratulací medailistovi a otázkou: Jak silní by asi byli trutnovští hráči, kdyby mohli zkvalitnit a zdvojnásobit objem tréninku na plánované čtyřdráze?

Komentář k mistrovství České republiky v Náchodě

Povím vám SKORO pohádku…



… o tom, jak kluk s čerstvou občankou v kapse a s dunícím saduritem v uších, bojoval s 18-ti letými habány na náchodských deskách.



Jak se to urodilo:



Po postupu z domácího Přeboru okresu byl pro Marka úspěchem už výkon a postup na MČR z vrchlabské kuželny, kde proběhly přebory kraje. Přechod ze starších žáků do kategorie dorostu je totiž pořádným skokem mezi „dravce".



MČR první den – 120hs:



Začátkem bylo cestování do Náchoda se zástupcem klubu, které zvládla Vendy Krulišová standardně, což znamená velmi dobře. Po formalitách s akreditací přišel první šok – los. V 10 hodin vylosované číslo 35 znamenalo poslední rundu, a tím i nekonečné čekání na start, jehož počátek byl v 19.40! Únava se trošku projevila, ale po pár hodech byla pryč. Plné stabilně dobré, dorážka na málo hraných deskách znamenala, bohužel, několikrát „klackování". Předchozí výkony ostatních nutily podat postupový výkon na hranici osobáku. A pak – dorážka na poslední dráze, posledních pět hodů, na počítadle 530, na postup je třeba 539. Otvírka dobrá, levá „plzeň", další hod jen o milimetry mimo roh a vyražená pravá přední dáma, pokus o shození opět jen líže roh a levá zadní dáma, přední roh se jen zaklepal. Dva hody do konce a existence – přední roh + pravý sedlák. Mára se naštěstí nepoložil a oba hody přímo na komoru znamenají potřebných 539, a tím 16. místo a postup do sprintu! Až šestnáctý?!? Co by jiní za to dali! Radost byla veliká… Potom dlouhé vyhlášení vítězů, přesun na nocleh, rychlá večeře a o půlnoci pod peřinu…



MČR druhý den – sprint:



Budíček v 6.30 a už jsme opět na kuželně. Sprint se hraje na 2 x 20hs s bodem za výhru na dráze, pro 16 hráčů, podle pavouka s nasazením z předchozího dne (1-16, 2-15, 3-14, atd..). Máru čeká Mistr republiky ze soboty, první dlouhán (koukněte na fotky – to je fakt síla, jak nám soupeři vyrostli…), Jan Pašek z Liberce. Rozjezd s horší dorážkou = 0:1. Druhá dráha perfekt a 1:1, což znamená rozhoz na 3 hody do plných, sudden victory (náhlá smrt). Mára o jednu postupuje! Favorit má „cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum" = padla. Druhé kolo a další dlouhán, Jakub Ouhel z Kamenice.



Vyrovnaný boj na obou drahách a další skalp! Postup na 2:0! Další soupeř, Martin Myška z Třebíče, vedený koučem dorostenecké reprezentace, hraje fakt dobře, ale Marek ho měl na lopatě – 1:0 a na druhé dráze stále ve vedení. Bohužel dva újezdy na krále v 15. a 16. hodu a soupeřova smršť na závěr znamenají porážku 87:88 a stav 1:1. V rozhozu se nepovedl první hod a finále bylo tak blízko… Smůla… Následuje okamžitě bitva o medaile, atmosféra s plným, bouřícím a super pokřiky zpívajícím hledištěm za zády je fascinující. Další „čára" ke dvěma metrům, Jakub Flek z Blanska, s repre starty za sebou, chce také medaili. Ale „mrňous" Mára, s ledovým klidem a jistou rukou ustál ohromný tlak, a hody oku lahodícími mu nedává šanci! 2:0 a ruce letí nahoru! Máme medaili! Bronz má pro nás cenu zlata!



Díky Petru Holému a Láďovi Němcovi, trenérům mládeže, se po delší době opět urodila medaile! Díky trenéři! Sadurit je bohužel brzdou růstu výkonů všech hráčů, tak snad tam někde za stolem pochopí, že v Trutnově „rostou" a s novou kuželnou s deskami by jich bylo jistě více… Tak je a bude to pohádka??!!



Zaskakující kouč, otírající synovi Markovi hrací koule a sobě čelo (to ale byly nervy)



Arny Plšek



Poznámka - několik vysvětlivek trenéra dorostu k termínům:

- sadurit = povrch kuželkářské dráhy

- klackování = porážení sestavy kuželek po jedné

- plzeň = slangový název pro sestavu kuželek v dorážkové

- roh, levá či pravá, zadní či přední dáma = název jednotlivých kuželek

- Sudden Victory, náhlá smrt = rozstřel při remize na konci discipliny

(hol, to)