Slavnostní galavečer se tentokrát konal v lomnickém divadle, a tak to měl vítěz na vyhlášení coby kamenem dohodil. A své fanoušky nezklamal. Využil volného termínu mezi jednotlivými závody a dorazil si nejen převzít cenu, nýbrž i pohovořit s moderátorem akce Radkem Šilhanem. Nejen o svých posledních úspěších, ale také síle, kterou mu dává podpora manželky a syna.

Vítěz ankety Nejúspěšnější sportovec okresu Semily za rok 2018 | Foto: Zdeněk Matura

Lomnice nad Popelkou – Na Semilsku by se již dal označit za takového sportovního Karla Gotta. Zatímco nejslavnější český zpěvák je sběratelem prestižních Slavíků, Romanu Koudelkovi se podobně daří v anketě, kterou v pojizerském regionu už řadu let pořádá Česká unie sportu, momentálně ve spolupráci s agenturou Sport action.



NADVLÁDU PŘERUŠIL ZDENĚK HÁK. JEN LONI

Zatímco Gott nejcennější trofej za posledních dvacet let „na chviličku půjčil“ jen Danielu Hůlkovi a Tomáši Klusovi, aktuálně nejlepší český skokan na lyžích si dal v posledních deseti letech pauzu jen loni, kdy na Semilsku dostal pověření kralovat alpinista Zdeněk Hák.

Letos už je ale zase vše při starém a nelze se divit. Koudelka totiž prožil nejen skvělý rok 2018, ale správnost své včerejší korunovace potvrzuje i v lednu, kdy pravidelně připisuje body v závodech Světového poháru. V samotné anketě o vítězi tentokrát rozhodoval rozdíl pěti bodů, když za závodníkem LSK Lomnice nad Popelkou skončil druhý oddílový parťák, vyznavač severské kombinace a taktéž reprezentant Tomáš Portyk. Obě sportovní hvězdy regionu na sebe v roce 2018 upozornily tituly z mistrovství republiky, již zmiňovanými body v závodech Světového poháru, ale také účastí na Zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu.

Na třetím místě mezi dospělými jednotlivci skončil s odstupem více než dvaceti bodů nadějný turnovský atlet Josef Egrt, před čtvrtým skokanem Čestmírem Kožíškem z Lomnice a pátou běžkyní na lyžích, jilemnickou Sandrou Schützovou.





JUNIORŮM KRALUJE TOMÁŠ LUKEŠ

Anketa, jejíž slavnostní vyvrcholení tentokrát hostilo lomnické divadlo, však nepatří pouze jediné kategorii. Ba naopak. Pořadatelé jich znovu vypsali hned několik. Nejúspěšnějším dospělým kolektivem se stalo s velkým náskokem atletické mužstvo AC Turnov, které loni dokázalo vyhrát druhou ligu a tím i postoupit do baráže o I. národní ligu.

Výrazný prostor v regionu dostává také mládež a zde vítězství mezi jednotlivci oslavil jilemnický běžec na lyžích Tomáš Lukeš, jenž se v roce 2018 pyšnil mimo jiné třemi tituly z MČR i vítězstvím v celkovém hodnocení Českého poháru. Nejúspěšnějším kolektivem odborná porota zvolila běžeckou štafetu starších dorostenců ČKS SKI Jilemnice ve složení Vyšanský, Schütz, Soukup.

Rozdílem pouhého jednoho bodu rozsoudili porotci dva hendikepované sportovce a zároveň vítěze obou předchozích ročníků ankety. Tentokrát si ocenění za první místo odnesla Tereza Kmochová z Harrachova před druhým Matějem Ponocným ze SKI klubu Masters. Oba přitom vyznávají alpské disciplíny.

Mezi trenéry amatéry posbírala nejvíce bodů Kateřina Čermáková z AC Turnov a profesionálům v roce 2018 dělal největší čest Josef Vejnar ze SKI KLUBU Vysoké nad Jizerou.



Nejúspěšnější sportovec okresu Semily za rok 2018

POHLED DO VÝSLEDKŮ



DOSPĚLÍ – JEDNOTLIVCI

1. Roman Koudelka (LSK Lomnice nad Popelkou, skoky na lyžích) 68 bodů, 2. Tomáš Portyk (LSK Lomnice nad Popelkou, severská kombinace) 63, 3. Josef Egrt (AC Turnov, atletika) 42, 4. Čestmír Kožíšek (LSK Lomnice nad Popelkou, skoky na lyžích) 32, 5. Sandra Schützová (ČKS SKI Jilemnice, běh na lyžích) 27, 6. Jakub Oma (TJ Turnov, radiový orientační běh) 19, 7. Šárka Jiroušová (členka SDH Poniklá, požární sport) 19, 8. Veronika Navrátilová (Musher klub Český ráj, mushing) 10, 9. Ladislav Víla (AC Turnov, atletika) 6, 10. Pavlína Herberová (TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, kiting) 3 body.



DOSPĚLÍ – KOLEKTIVY

1. AC Turnov (atletika, muži) 66 bodů, 2. ČKS SKI Jilemnice (běh na lyžích, štafeta žen) 35, 3. TJ Zikuda Turnov (volejbal, muži) 34, 4. AC Turnov (atletika, ženy) 28, 5. SDH Poniklá (požární sport, ženy) 28 bodů.



MLÁDEŽ – JEDNOTLIVCI

1. Tomáš Lukeš (ČKS SKI Jilemnice, běh na lyžích) 101 bodů, 2. Julie Zárybnická (TSC Turnov, judo) 83, 3. Michal Hanyk (AC Turnov, atletika) 67, 4. Eliška Martínková (AC Turnov, atletika) 65, 5. Lucie Paulusová (ČKS SKI Jilemnice, běh na lyžích) 65, 6. Marie Rysulová (ČKKS SKI Jilemnice, běh na lyžích) 56, 7. Jan Vykouk (ŠK Zikuda Turnov, šachy) 49, 8. Jana Zikmundová (AC Turnov, atletika) 49, 9. Vít Štefan (Sportovní klub Studenec, orientační sport) 47, 10. Jakub Salaba (ČKS SKI Jilemnice, běh na lyžích) 42 bodů.



MLÁDEŽ DRUŽSTVA

1. ČKS SKI Jilemnice (běh na lyžích, štafeta starších dorostenců) 65 bodů, 2. LSK Lomnice nad Popelkou (skoky na lyžích, dorostenci Šimek a Janata) 53, 3. ČKS SKKI Jilemnice (běh na lyžích, smíšené družstvo dorostu) 53, 4. AC Turnov (atletika, dorostenky) 32, 5. LSK Lomnice nad Popelkou (skoky na lyžích, starší žáci Rýgl a Sudek) 27.



DALŠÍ KATEGORIE

Hendikepovaný sportovec: 1. Tereza Kmochová Jiskra Harrachov, alpské disciplíny) 29 bodů, 2. Matěj Ponocný (SKI klub Masters, alpské disciplíny) 28 bodů. Trenéři – profesionálové: 1. Tomáš Portyk starší (LSK Lomnice nad Popelkou, lyžování) 43 bodů, 2. Martin Břečka (LSK Lomnice nad Popelkou, lyžování) 29 bodů. Trenéři – amatéři: Kateřina Čermáková (AC Turnov, atletika) 38 bodů, 2. Jakub Mareš (TSC Turnov, judo) 30 bodů. Masters: 1. Josef Vejnar (SKI KLUB Vysoké nad Jizerou, lyžování) 26 bodů, 2. Hana Ledvinová (SKI klub Masters Rokytnice nad Jizerou) 20 bodů. Hvězda Krkonošského deníku: Lucie Paulusová (ČKS SKI Jilemnice, běh na lyžích).



SÍŇ SLÁVY

Karel Tulach (atletika), Vladimír Málek (sjezdové lyžování), Petr Havel (atletika).