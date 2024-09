Na Stade de France chtěl třiačtyřicetiletý Kisý obhájit pozici na stupních vítězů z Tokia. Chtěl házet kolem 8,40 metru, pomýšlel na osobní rekord. Jenže nakonec vyrovnal svoje sezónní maximum 8,12 metru. To na cenný kov nestačilo. Vítězný Gruzínec Ochkhikidze udělal při finále světový rekord, kouli vrhnul do vzdálenosti 9,66 metru.

K finálovým pokusům nastupoval Aleš Kisý v dobré formě. „Dnes mi to sedlo, ale rozhodilo mě nezapočítání druhého pokusu,“ vysvětlil.

Rozhodčími ukázaný červený praporek u svého druhého pokusu nepochopil. „Zaskočilo mě to. Seděl jsem tam a říkal jsem si, jak je možné, že se já se svým hendikepem zdvihám. Vymlouvat se na to ale nebudu,“ popsal.

Narušilo to ale jeho soustředění, a pak už se těžko vracel do správného režimu. „Dal jsem pak radši ještě dva zajišťovací pokusy. Mít o dva tři navíc, vylétlo by to dál,“ věřil.

Finále se konalo na ploše rozpálené sluníčkem. Mezi jednotlivými pokusy měl navíc Aleš Kisý delší prodlevy kvůli probíhajícím medailovým ceremoniálům.

I přesto vnímal řadu věcí na paralympijském finále pozitivně. „Ze stadionu se mi ani nechtělo odcházet. Když vám tleskají desítky tisíc lidí, to je něco tak úžasného. Věřím, že to bude pokračovat i dál,“ dodal Aleš Kisý.