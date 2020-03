Jenže akce, která se měla konat 17. - 21. března ve Skiareálu Špindlerův Mlýn, je z důvodu nepředvídatelného vývoje šíření koronaviru zrušena.

Snahou pořadatelů vždy bylo zorganizovat špičkový závod bez jakýchkoliv kompromisů, který by byl důstojnou tečkou za celou sezonou Světového poháru FIS ve freestyle snowboardingu.

„Se zástupci Svazu lyžařů ČR i Mezinárodní lyžařské federace FIS, stejně tak jako s vedením Skiareálu Špindlerův Mlýn, jsme do poslední chvíle doufali, že se nám podaří závod uskutečnit. Bohužel opak je pravdou,“ uvedl Martin Černík a dodal, že by se závod měl konat v příštím roce, kdy by byl zároveň nominačním závodem pro Zimní olympijské hry 2022 v Pekingu.

Podle slov Martina Černíka měla na rozhodnutí o zrušení závodu vliv současná situace kolem šíření koronaviru a možná budoucí opatření vlády. „Nechtěli jsme se dostat do situace, že investujeme nemalé finanční prostředky Svazu lyžařů ČR, FIS a partnerů závodu do jeho přípravy, a mohlo přitom nakonec dojít k tomu, že by se konal bez účasti diváků tak, jak se to děje například při Světovém poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě,“ dodal.

Špindlerovský Snowjam tak dopadl ještě hůře než právě probíhající závody Světového poháru biatlonistů. Ty se sice v Novém Městě na Moravě konají bez diváků, alespoň se však konají.