V roli nováčka nejvyšší domácí soutěže docílily trutnovské softbalistky v loňské sezoně skvělého pátého místa. Jejich sportovní odvětví se trochu kuriózně mohlo chlubit tím, že mu do termínové listiny absolutně vůbec nezasáhla pandemie koronaviru spojená nejen s řadou omezení, ale hlavně striktní stopkou pro amatérský sport.

Však také mistrovský ročník probíhal od 13. června do 11. října. Právě v ten den hráčky pražských Joudrs oslavily titul šampionek extraligy. Trutnovské softbalistky si ostrý zápas zahrály naposledy v neděli 20. září, kdy podruhé v sérii podlehly Tempu Praha a play off opustily ve čtvrtfinále.

Nyní je před českou špičkou sezona 2021 a pro všechny hráče a hráčky tohoto sportu přišla v úterý ta nejskvělejší zpráva: „Na základě zasedání předsednictva České softballové asociace a vlády České republiky bylo rozhodnuto o zahájení všech soutěží od víkendu 29. - 30. května. Sportovní příprava do 30 osob může probíhat již od 17. května.“

Předpokládá se, že ligové soutěže mládeže budou zahájeny s podmínkou antigenních samotestů v rámci obecné legislativy pro amatérský sport. Nová oficiální termínová listina by měla být známa do konce tohoto týdne.

Jak zprávu o pomyslném softballovém restartu přijal trutnovský SK Horní Staré Město, o tom se s Krkonošským deníkem podělila opora družstva PAVLÍNA VÁGNEROVÁ (22). „Myslela jsem si spíš, že se sezona nerozjede,“ přiznala mimo jiné zadní polařka se zkušenostmi z reprezentace.

Pavlíno, s jakými pocity jste v úterý přijala zprávu o tom, že už za necelé tři týdny bude zahájen nový softballový ročník?

Upřímně se smíšenými, ale samozřejmě jsem měla radost, že se sport konečně pohne dopředu. Zároveň mám trošku strach z toho, co nám tato covidová sezona přinese. A hlavně, dokud nebudeme vážně stát na hřišti před zápasem, nechci se z ničeho dopředu radovat. Naděje začátku sezony tu byla už několikrát. Doufám, že teď to tak opravdu bude, a my se k zápasům dostaneme. Nebude to určitě ono, bez diváků a podobně, ale lepší než nic. Určitě se na to těšíme. Už jen to, že jsme s různými pravidly mohly začít trénovat, byl pro nás úspěch.

Čekala jste, že restart přijde nebo převládaly obavy, že letošní ročník výrazně naruší covidová pandemie?

Myslela jsem si spíš, že se sezona nerozjede. Jak jsem říkala, už několikrát nám vysvitla naděje, že začneme hrát. Zatím to ale vypadá dobře, tak doufám, že se nic nezmění. Otázkou je, co bude v budoucnu, ale teď si prostě zkusíme užít to, co máme.

Trutnov loni prožil skvělou sezonu. V roli nováčka jste se doslova překonávaly. Jak dnes vzpomínáte na vydařené období?

Sezona to byla opravdu skvělá. Pro většinu hráček šlo o první start v extralize a myslím, že jsme s týmem všechny překvapily. Skončily jsme na pátém místě a nemusely hrát play down, což pro nás bylo ohromně důležité. Samozřejmě jsme měly chvíle, kdy jsme nehrály úplně podle našich představ, ale myslím si, že jsme se s tou tíhou nováčka popraly kvalitně.

Účastníci Extraligy žen 2021



SK Joudrs Praha

Eagles Praha

Žraloci Ledenice

Tempo Praha

SK Trutnov HSM

Snails Kunovice

Storms Řepy

Arrows Ostrava

Covid ročník 2020 neovlivnil. Docela štěstí, viďte?

To máte pravdu, mrzelo by nás to o to víc, že jsme byly nováčkem extraligy.

Ovlivněna ale jistě byla příprava na novou sezonu. Jak dlouho už byste bývaly byly na hřišti, kdyby nebyl amatérský sport od října loňského roku zastaven?

Většinou po skončení sezony tak měsíc odpočíváme a pak se přibližně v listopadu rozjíždí zimní příprava. Ta trvá tak do konce března, kdy už samozřejmě podle počasí začínáme trénovat venku. Zimní příprava je většinou zaměřená na fyzičku a po novém roce na technickou přípravu. Všechny se ale vždycky těšíme ven na antuku (usmívá se).

Připravovaly jste se tedy nějak individuálně? Co vy sama a máte zprávy od spoluhráček?

Já osobně jsem celkem zvyklá individuálně sportovat, takže pro mě to nebyl zas takový problém. Ještě tak na podzim jsem se snažila celkem dost běhat, ale pak po novém roce mě to nějak pustilo. Takže jsem se poté snažila na sobě makat doma, cvičit a podobně. Samozřejmě to ale nebylo nic moc softballového, protože člověk si doma úplně neodpálí a nezachytá. O holkách vím, že to měly dost podobně, i když asi byly lepší v tom běhání než já. Setkávaly jsme se na online mítincích, kde jsme probíraly, jak k téhle přípravě přistupovat. Ale především to všechno záleželo hlavně na nás.

Jak se na nový ročník těšíte a prozraďte, jaké budou ambice Trutnova?

Těším se moc, ale jsem realista. Počítám s tím, že je možné, že sezona zase brzy skončí. Samozřejmě ale doufám, že ne, jelikož sport je teď něco, co nám všem chybí. Tým by měl zůstat stejný až na naše polské posily. Holky podepsaly profesionální smlouvy v Polsku a bohužel se jim dost termínů kryje s našimi. Takže to vypadá, že je nebudeme mít. Jinak naše ambice bude určitě stejné jako minulý rok.

Takže třeba střed tabulky a účast ve vyřazovacích bojích?

Přesně tak. Budeme chtít hrát kvalitní softball, udržet se alespoň ve středu tabulky a nehrát play down. Víme, že udržet se v extralize je pro krkonošský softball extrémně důležité. Softball tady má tradici, ale jeho situace v mladších ročnících bohužel nevypadá dobře. Takže apeluji na všechny, pokud máte doma šikovné holčičky, tak softball je ta správná volba.