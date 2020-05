Tento problém ostatně řeší většina sportovních odvětví. Nakonec od předsednictva České softballové asociace padlo rozhodnutí začít s extraligou žen v polovině června. Již třináctého tak může oddíl žen SK Horní Staré Město přivítat velmi silný a tradiční tým SK Joudrs Praha.

Rozlosování soutěže není pro domácí tým úplně šťastné. Hned první dva zápasy nastoupí nováčci proti silnému soupeři. Jde však o výzvu, se kterou se domácí celek jistě popere. „Míč je pořád kulatý, a když nebudeme dělat zbytečné chyby, nemusejí to být tak špatné zápasy. Nesmí nás dostat nervozita a tíha domácího prostředí. Hráčky jsou připravené, chceme dát dohromady zkušenost otrkaných holek s dravostí juniorek,“ věří týmu šéfka oddílu Jana Klempířová.

O den později navážou na bitvu s Joudrs další dva domácí duely. Tentokrát se Storms Praha. Prvním extraligovým zápasům budou navíc předcházet i přípravná klání. První bude se zkušeným týmem SK Kotlářka Praha. „Tradiční účastník extraligy, v letošní sezoně hrající 2. softballovou ligu žen, přijal naši výzvu a přijede v neděli 24. května k přátellskému doublu. První utkání sehrajeme v pravé poledne, odvetu pak od 14 hodin. Potřebujeme to. Je nutné hrát zápasy, i když je natrénováno,“ doplňuje Klempířová.

Hned další víkend (30. a 31. 5.) odcestují hráčky Horního Starého Města do Prahy, kde je čeká přípravný turnaj Joudrs Cup. Družstvo žen povede v extralize již zmiňovaná Jana Klempířová, spolu s ní pak Martin Vachek a Alan Výborný. „Na tento pátek máme naplánovánu poradu týmu, společné focení na webové stránky a rozdávání nových dresů,“ prozradila trenérka SK H.S.M.

Družstvo žen však není jediným týmem, který se v oddíle vrací do normálu. Mládež svoji pravidelnou soutěž startuje až v srpnu. Nyní probíhá příprava, při níž trenéři kromě tréninků dohodli také přátelské zápasy. V sobotu 6. června do Horňáku přijedou Eagles Praha a SC Dvůr Králové nad Labem, kteří tu sehrají duely v žákovské kategorii U13. Den na to v areálu zůstanou Eagles a k domácímu SK Horní Staré Město se připojí ještě SK Jablonec nad Nisou. V tomto případě proti sobě nastoupí kadetky U16.

Jarní softballový program v areálu SK HSM:

24. května: přátelské utkání SK HSM a Kotlářka Praha (12.00 a 14.00)

6. června: přípravný turnaj U13

7. června: přípravný turnaj U16

13. června: 1. kolo extraligy žen SK HSM vs. Joudrs Praha (13.00 a 15.00)

14. června: 2. kolo extraligy žen SK HSM vs. Storms Praha (13.00 a 15.00)

Také tým slowpitche má za sebou již svůj turnaj Amatérské slowpitchové ligy. Trutnováci si na začátek sezony nevedli vůbec špatně. Ve velmi kvalitně obsazeném turnaji se umístili na 2. místě za týmem z Olomouce. Bojovali statečně a prohráli až v prodloužení.