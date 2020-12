Hanáci patřili v předešlých sezonách k nejlepším českým týmům. Teď ovšem neprožívají dobré období. Z devíti zápasů dokázali vyhrát pouze jediný a to hned ten první s Děčínem. Navíc klub čerstvě oznámil odchod svého dlouhodobě nejlepšího hráče. Reprezentant a zároveň druhý nejlepší střelec nejvyšší soutěže Lukáš Palyza přestupuje do Nymburka. Vedle tohoto skvělého křídla tým z rodinných důvodů opustil i pivot Leon Šantelj.

Přesto má Olomoucko ve svém středu i nadále řadu velmi kvalitních basketbalistů a určitě by se nevyplatilo tenhle celek kterak podceňovat. Pod košem operuje pivot Nemanja Bezbradica (jediný cizinec v družstvu), z dlouhé vzdálenosti je nebezpečný František Váňa, hru režíruje rozehrávač Radovan Kouřil a druhé housle rozhodně nehrají ani dva exhradečtí basketbalisté David Pekárek s Dominikem Štěpánem, kteří se jistě budou chtít proti svým bývalým spoluhráčům vytáhnout.

I z tohoto pohledu Hradecké nečeká vůbec jednoduchý zápas. Přesto by Královští sokoli rádi rozšířili svoji vítěznou sbírku na číslo 4 (šestkrát prohráli). K tomu ale bude zapotřebí, aby tým nastoupil do zápasu plně koncentrovaný a kladl důraz především na precizní obranu a týmovou hru. Do čtvrtečního duelu půjde hradecký celek v kompletním složení

„Jestli chceme v tomto utkání uspět, musíme se soustředit především na naši obranu. Měli jsme dostatek času se připravit na toto střetnutí. Teď už bude záležet jen na hráčích, zda přípravu z tréninku dokážou přenést do zápasu,“ říká před úvodním rozskokem Lukáš Rovenský, asistent trenéra Královských sokolů Lubomíra Peterky.

Liga mužů – 11. kolo: Nymburk – Ústí n. L. 102:85, Děčín – Kolín 75:105, Opava – USK Praha 92:79.

Ve čtvrtek se hraje: Pardubice – Ostrava (17.30), Brno – Svitavy, Olomoucko – Hradec Králové (oba 18.00).

Tabulka:

1. Nymburk 10 9 1 971:799 90.0

2. Opava 10 9 1 945:786 90.1

3. Basket Brno 6 4 2 484:470 66.7

4. USK Praha 10 6 4 811:802 60.0

5. Kolín 8 5 3 691:665 62.5

6. Ústí n. L. 10 5 5 845:843 50.0

7. Pardubice 10 4 6 805:836 40.0

8. Děčín 9 3 6 705:760 33.3

9. NH Ostrava 9 3 6 706:773 33.3

10. Hradec Král. 9 3 6 681:766 33.3

11. Svitavy 10 3 7 824:896 30.0

12. Olomoucko 9 1 8 743:815 11.1