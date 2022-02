„Byli jsme rádi, že jsme do toho takhle vstoupili. Ale bohužel pak jsme v obraně trochu polevili a Nymburk šel přes nás,“ řekl hradecký rozehrávač Adam Goga.

Po změně stran se Středočeši dostali do vedení, které se pohybovalo kolem deseti bodů a to si proti srdnatě hrajícím domácím udrželi až do závěrečného klaksonu.

Královští sokoli Hradec Králové – ERA Basketball Nymburk 80:90 (28:16, 41:44, 62:72). Body: Vujovič 18, O. Peterka 14, Pavlovič 12, Pešakovič 10, Stamenkovič 8, Škranc 8, Sedmák 6, Kantůrek 4 – Harding 30, Hruban 14, Ross 12, Tůma 8, Benda 7, Kříž 7, Gak 4, Kovář 4, Routt 2, Váňa 2. Rozhodčí: Vyklický, Jeřáb, Baudyš. Fauly: 17:26. Pět chyb: 0:2 (Tůma, Hruban). Trestné hody: 26/18 – 15/13. Trojky: 10:11. Doskoky: 30:50. Diváci: 236.

„Drželi jsme to vyrovnané v podstatě až do konce, do posledních dvou minut, kde už to bylo rozhodnuté. Nymburk byl lepší, ale musel hrát naplno, nemohl vypustit ani minutu, takže od nás dobrý výkon,“ chválil Goga tým Královských sokolů.

Ti si pochvalu vysloužili také od slovinského kouče Nymburka Aleksandera Sekuliče: „Musíme dát velký kredit Hradci, hrál skvěle. Není to žádné překvapení, ukázal, že hraje opravdu dobře a začíná být velmi dobrým týmem.“

Kdo ví, jak by to vypadalo, kdy byli Východočeši v plném tréninkovém i zápasovém rytmu. „Pro nás to byl dobrý zápas po karanténě, po dvou týdnech. Takový průběh jsme ani nečekali, protože týden a půl jsme netrénovali pět na pět, sešli jsme se až na dva tři dny. Ale jsme spokojeni, že jsme se chytli a nenechali jsme Nymburk nás přejet o třicet bodů,“ potěšilo Adama Gogu.

„Po té pauze se nám zápas povedl. Favorita se nám podařilo zaskočit, ale ten poté ukázal svoji sílu. Přesto jsme ho ještě pozlobili a nakonec je porážka relativně těsná. Byla to dobrá příprava na další těžkou sérii, kterou máme před sebou,“ doplnil Lubomír Peterka, trenér Královských sokolů.