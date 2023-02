Sokoli rozehrají nadstavbovou skupinu A2 dvěma duely doma. Ve středu přijede USK

KOOPERATIVA NBL: Startuje druhá část sezony, která bude pro hradecké basketbalisty enormně důležitá. Rozhodne se o tom, zda-li spadnou do baráže, nebo nejvyšší soutěž zachrání. A v té nejoptimističtější variantě je ve hře dokonce i postup do předkola play off.

Český pohár: Královští sokoli Hradec Králové (v bílém) - USK Praha 95:80 | Foto: René Josiek