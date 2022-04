Sranda stranou, už jde do tuhého. V basketbalové Kooperativa NBL mužů v sobotu odstartují vyřazovací boje. Přesně řečeno začíná se předkolem play off. V něm se střetnou dva nejhorší týmy z nadstavbové skupiny A1, kde se hrálo o první až osmé místo, s nejlepšími dvěma mančafty skupiny A2 (deváté až dvanácté místo). Do boje půjde také Hradec Králové, který se střetne s Děčíne.