„Nehrajeme žádné evropské poháry a tak to pro nás byla velmi příjemná změna. Moc nepoužívám silná slova, ale tentokrát jsem hrdá na tým, jak to celé zvládl,“ chválila svůj celek hradecká trenérka Romana Ptáčková.

Hradecké lvice ovládly Československý pohár, který se hrál v Piešťanech.Zdroj: ČBF„V prvních dvou zápasech jsme hrály skvělý basketbal, navíc jsme měly vysokou produktivitu střelby z dlouhé vzdálenosti. Finálové utkání bylo z naší strany nejvíce ubojované. Košice se v úvodu i díky silné podkošové hráčce dostaly do vedení, my jsme si to pak musely vybojovat v obraně a dá se říct i takovou celoplošnější aktivnější hrou,“ dodala šéfka lavičky Východočešek.

„Podle mě těžší zápas byl s domácími Pišťany, kde to bylo vyrovnanější. Finále už bylo o vůli, šlo o třetí utkání třetí den po sobě, ale soupeřky to měly stejné. Osobně jsem cítila v nohách únavu,“ pronesla Karolína Šotolová, jedna z nejlepších hráček Hradce v turnaji šesti týmů.

Hradecké lvice ovládly Československý pohár, který se hrál v Piešťanech.Zdroj: ČBF„Jsem moc spokojená, že jsme vyhrály. Je to pro nás obrovský úspěch a je jen škoda, že se do turnaje nezapojilo více českých týmů. Mohlo to být ještě více zajímavější v porovnání českého a slovenského basketu,“ doplnila rozehrávačka Lvic.

Obě si pochvalují, že se konečně povedlo zrealizovat Československý pohár. „Je to krok správným směrem, už se o tom mluvilo dlouho. Byla bych ráda, kdyby se v této tradici pokračovalo,“ přeje si Ptáčková. Také Šotolová doufá, že turnaj bude mít pokračování. „Jsou to nové zápasy a je to větší zábava,“ má jasno.