Špindlerův Mlýn - Už ani ne 40 dní schází do startu Světového poháru žen v alpském lyžování (8. a 9. března) ve Svatém Petru. Přípravy na jednu z největších sportovních akcí v republice vrcholí.

LYŽE MAJÍ PŘEDNOST. Nejlepší česká sportovkyně roku 2018 se v této sezoně soustředí na lyže, které dostaly přednost před snowboardem. Dvojnásobná olympijská vítězka se představí i ve Špindlu. | Foto: ČTK

Aktuální sněhové podmínky samozřejmě dělají pořadatelům radost. Vždyť v Krkonoších v posledních dnech napadly desítky centimetrů sněhu a hory jsou plné lyžařů.



PODMÍNKY PRO LYŽOVÁNÍ JSOU VE ŠPINDLU SKVĚLÉ

„V uplynulých dnech u nás napadlo skoro půl metru čerstvého prašanu. Díky stálým teplotám pod nulou tak máme nyní na sjezdovkách přibližně devadesát centimetrů zmrzlé sněhové pokrývky. Sjezdovky jsou oproti minulým týdnům poloprázdné. Podmínky pro lyžování jsou tak opravdu skvělé a ve Špindlu vládne ta pravá zima,“ uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.



Tato slova musí těšit nejen aktivní lyžaře, ale zároveň příznivce zimních sportů, kteří se již netrpělivě těší na vrchol letošní sezony. Tím budou závody Světového poháru ve Svatém Petru, na které mimo jiné světové hvězdy dorazí i dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká.



A jak jsou na tom organizátoři s přípravami? „Vše běží přesně podle plánů, ačkoliv úkolů samozřejmě s blížícím se termínem závodů přibývá,“ posílá do světa pozitivní zprávu šéf organizačního výboru celé akce Max Gottfried.



„Úplné finále nastane někdy od 25. února, kdy postupně začneme ve Špindlerově Mlýně budovat zázemí pro samotný závodní víkend. Je to náročné, ale za poslední rok a půl jsme společně se všemi spolupracujícími organizacemi odvedli kus práce. Teď musíme napnout síly a celou práci v posledním období zúročit,“ dodává jedna z nedůležitějších postav spojených s pořadatelstvím SP.



VEDLE LEDECKÉ DORAZÍ CELÁ SVĚTOVÁ ŠPIČKA

Odměnou za veškerou práci pak mají být organizačnímu výboru a všem, kdo mají s připravovanou akcí co dočinění, plné ochozy. A také v otázce plánované návštěvnosti se zdá být vše dle očekávání.

„První vlna prodeje vstupenek dopadla skvěle. Na základě zájmu jsme například dodatečně zvětšovali kapacitu tribuny v cílovém prostoru o dalších 600 míst. Zájem je nicméně o lístky napříč kategoriemi, kulisa bude dozajista perfektní,“ přidává aktuální informace zkušený manažer.



O návštěvnost se tak březnová akce bát nemusí. Jak by také ano. Vždyť do Krkonoš dorazí kompletní světová špička včetně Mikaely Shiffrinové, Slovenky Vlhové či domácí hvězdy Ester Ledecké.



Tu čekají závody v Garmisch -Partenkirchenu a ještě před nimi dal její tým jasně najevo, že v letošní sezoně dostávají lyže přednost před snowboardem. Kvůli kolizi dvou mistrovství světa se totiž bylo potřeba rozhodnout, na které Sportovkyně roku České republiky 2018 vyrazí. A volba padla na šampionát v alpském lyžování ve švédském Aare.