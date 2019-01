Špindlerův Mlýn – Až si zítra před pátou hodinou odpolední půjde vítěz prvního ročníku Double Mix Tour pro svou odměnu, tak vězte, že toho bude mít za sebou opravdu dost.

Asi uznáte sami, že závod, který se skládá z 19 disciplín, není běžným podnikem ve sportovních luzích a hájích. Už tak unikátní maraton je navíc výjimečný tím, že soutěží ve dvojicích – vždy muž a žena. „Je to taková prověrka sportovních dovedností,“ říká pořadatel Josef Mikina.



Špindlerovský „devatenáctiboj“ odstartuje dnes v 19 hodin cyklistickou etapou, kdy účastníky čeká patnáctikilometrový okruh. Opravdová sportovní nálož pak vybuchne až v sobotu. Plavání, lezecká stěna, tenis, badminton, lukostřelba, stolní tenis, beach volejbal, kuželky, bungee runnig, námořní žebřík, nohejbal, střelba, běh, kánoe, stolní fotbálek, squash, in–line brusle a monkey park. To jsou další výzvy pro krkonošské vícebojaře.

„Je to vypočítáné tak, že na splnění každé disciplíny bude mít dvojice deset minut,“ sdělil Josef Mikina. Do závodu je přihlášeno dvacet párů. Každý dostane vlastní „jízdní řád“, a tak se na sportovištích budou závodníci neustále míjet. Do výsledků se přitom vždy bude započítávat výkon nebo čas toho horšího z dvojice. Vítězné družstvo získá za každou disciplínu dvacet bodů, poslední pár jeden bod. „Výhoda závodu je v tom, že když někdo řekne, že se necítí na lezení na stěně, nemusí se této disciplíny zúčastnit. Dostane za ní sice nula bodů, ale může pokračovat dál a bodovat jinde.“