„Tato změna je výsledkem aktuálních debat mezi zástupci FIS a organizátory nejbližších Světových pohárů. Samozřejmě je to z velké části reakce na aktuální sněhové podmínky, které nejsou ideální napříč celou Evropou. Obří slalom, který byl původně ve Špindlerově Mlýně v plánu na sobotu, se odehraje v rámci předcházejícího závodu Světového poháru na Kronplatzu,“ vysvětlil změnu prezident Svazu lyžařů David Trávníček.

Špindlerův Mlýn už vyprodal tribunu na Světový pohár, s prodejem skipasů vyčkává

Světový pohár se vrací do Česka po čtyřech letech. Fanoušci již vykoupili vstupenky na tribunu A na oba dny. K dispozici jsou vstupenky na tribunu B za 1 290 Kč (vstupenky za 790 Kč jsou vyprodané) a na stání za 250 a 350 Kč. Největší zájem je z Česka a Slovenska. „Zatím je prodaná polovina kapacity vstupenek na oba závodní dny, hlavní zájem fanoušků očekáváme právě s nástupem zimního počasí. Usilujeme o přípravu důstojné a reprezentativní akce, s celým týmem odvádíme sto procent práce. Ať už se jedná o zázemí pro závodníky, organizační tým nebo fanoušky. Samozřejmě s tím, že velkou část příprav čeká v následujících týdnech finální fáze. Především se těšíme na očekávaný návrat zimy se vší parádou,“ uvedl šéf organizačního týmu Max Gottfried.

Počasí ovšem více připomíná jarní měsíce než leden. Špindlerův Mlýn nicméně zůstává jedním z mála středisek, kde se nadále lyžuje. V noci z úterý na středu se na závodním svahu opět zasněžovalo.

Sjezdovka je zasněžená ze 60 procent

„Sjezdovka je aktuálně po prosincových příznivých podmínkách zasněžena z šedesáti procent. Již na konci tohoto týdne vyhlížíme další avizované ochlazení. Pro úpravu sjezdovky budeme mít dostatečný časový polštář směrem ke startu závodů,“ zůstal nad věcí šéf organizačního týmu Max Gottfried, který měl na povel i Světový pohár ve Špindlerově Mlýně v roce 2019. Tehdy se lyžařská elita do Česka vrátila po osmi letech. A byl to mimořádně vydařený comeback.

Globální světové události bude předcházet další velká akce, jejímž centrem bude Špindlerův Mlýn. Od neděle 22. ledna do čtvrtka 26. ledna se bude konat zimní olympiáda dětí a mládeže. Dějištěm slavnostního zahájení bude zimní stadion v Hradci Králové. Vedle Špindlerova Mlýna, kde vznikne v hotelu VZ Bedřichov olympijský dům, absolvují mladí sportovci a sportovkyně svoje závody a zápasy v Trutnově, Vrchlabí a Nové Pace. Ambasadorkou olympiády dětí a mládeže a vlajkonoškou výpravy Královéhradeckého kraje bude vrchlabská rodačka, snowboardistka Eva Adamczyková.

„Panika není na místě. Při dobrých zasněžovacích podmínkách potřebujeme tři až čtyři dny, abychom svah dostali do stoprocentní kondice. Malý hank ve spodní části areálu je připravený. Tam dokonce veřejnost lyžuje. Největší nedostatky máme ve vyšších částech kopce, kde při ochlazení nebude žádný problém,“ ujistil ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

Skvělá zpráva! Světový pohár do Špindlerova Mlýna dorazí už v lednu roku 2023

Organizační štáb bedlivě sleduje předpověď počasí. Krátkodobou i dlouhodobou. „Na jakoukoliv informaci od tří dnů dále se nedá spolehnout. Dlouhodobé předpovědi beru s rezervou. Mé přesvědčení se potvrdilo i na začátku prosince, kdy rozhodně meteorologové neavizovali, že udeří dvanáctistupňové mrazy. Potom se během dvou tří dnů počasí zlomilo do skutečně mimořádně příznivých podmínek. Leden ještě nikdy nezklamal a minusové teploty vždy přišly, proto není důvod se strachovat,“ dodal Hroneš.

Klíčové datum bude 19. leden

Kontrola situace ve Špindlerově Mlýně proběhne za osobní přítomnosti zástupců FIS 19. ledna, kdy by měla být sjezdovka připravená v závodní podobě. „S FIS komunikujeme na denní bázi a logicky řešíme v prvé řadě aktuální sněhové podmínky i predikci dalšího vývoje. Počasí je pro zimní sporty problémem napříč Evropou, společně s odpovědnými experty na straně FIS máme samozřejmě stejný zájem: aby se Světový pohár ve Špindlerově Mlýně uskutečnil,“ řekl šéf lyžařského svazu David Trávníček.

U organizačního výboru se hromadí dotazy na tréninkové možnosti od týmů napříč startovním polem. „Za současných podmínek nejsou právě příznivé. Nicméně lyžařky se svými týmy přijedou s největší pravděpodobností až po 25. lednu, kdy bude končit Světový pohár na Kronplatzu. Pokud se podle očekávání ochladí, budou v tomto termínu připraveny i vedlejší tréninkové plochy,“ dodal Max Gottfried.

Organizátoři vypracovali dopravní projekt

V roce 2019 navštívilo lyžařský areál ve Svatém Petru během dvou dnů více než 19 tisíc diváků. Na nápor fanoušků se připravuje organizační štáb delší dobu. „Přípravy na Světový pohár probíhají již od letních měsíců ve všech segmentech, kterých se to týká. Od provozu přes obchod a marketing, gastronomii, provoz lanových drah a dopravní projekt,“ potvrdil marketingový a obchodní manažer Skiareálu Adam Svačina.

Právě doprava bude jedním z klíčových prvků dobře zvládnuté organizace. Organizátoři ve spolupráci s Policií ČR vypracovali rozsáhlý dopravní projekt, který má zajistit pohodlný a bezpečný příjezd diváků do Špindlerova Mlýna. Pokud návštěvníci zaparkují ve Vrchlabí nebo na vzdálenějších parkovištích ve Špindlerově Mlýně, do centra dění je zdarma dopraví autobusy. Bezplatná kyvadlová doprava bude k dispozici v intervalech 10–15 minut.

Parkování ve Vrchlabí

Lze předpokládat, že parkoviště ve Špindlerově Mlýně budou rychle obsazená. V tom případě může dojít k omezení průjezdu městem. V sobotu 28. ledna a v neděli 29. ledna bude platit zákaz vjezdu vozidlům s hmotností přesahující 3,5 tuny od Herlíkovic do Špindlerova Mlýna. „Po uzavření Špindlerova Mlýna budou mít návštěvníci možnost parkovat pouze ve Vrchlabí. To bude možné na určených úsecích uzavřené části silnice II/295 Vejsplachy – Vrchlabí mezi křižovatkou s ulicí Pražská po kruhový objezd u čerpací stanice Benzina a na nedalekém parkovišti sportovního areálu Vejsplachy. Pokud by došlo k zaplnění všech dostupných kapacit, počítá se s parkováním i na obchvatu Vrchlabí,“ upřesnili organizátoři Světového poháru.

Od soboty 28. ledna od 6.30 do neděle 29. ledna 18.00 bude omezen vjezd od centra Špindlerova Mlýna do Svatopetrského údolí pouze na povolení, které dostanou všichni s trvalým bydlištěm ve Svatém Petru a návštěvníci ubytovaní na hotelích a penzionech ve Svatopetrském údolí.