Udržujete se nějak coby sportovec ve formě? Případně jak?

MARTIN MIĽKO - házenkář, HBC Ronal Jičín:

Samozřejmě. Už jenom kvůli tomu, že naše soutěž zatím není ukončená, ale pouze pozastavená. Kdykoliv může nastat situace, že se bude soutěž dohrávat, takže je potřeba být pořád v kondici. Od vedení týmu ve spolupráci s kondičním trenérem jsme dostali týdenní rozpis individuálních tréninků, který se snažím plnit.

ONDŘEJ ŠULC - házenkář, HBC Ronal Jičín:

Trenér nám poslal v minulém týdnu instruktážní video, které vytvořil náš kondiční trenér. Je na něm tréninkový plán na toto období. Je pravda, že dodržovat ho není snadné, ale bohužel je to nezbytné.

DAVID MACHALICKÝ - házenkář, HBC Ronal Jičín:

Snažím se chodit běhat a cvičit s vlastní vahou. Máme od klubu individuální plány. Velkou překážkou jsou ale roušky, ve kterých se velice špatně dýchá.

MARTIN KOVAŘÍK - házenkář, HBC Ronal Jičín:

Snažím se každý den se alespoň trochu hýbat, většinou využiji les nebo park, samozřejmě v roušce, na nějaký krátký výběh, nebo si na základě individuálních plánů od kondičního trenéra udělám doma nějaký kruhový trénink či protahovací cviky.

MARTIN HALEŠ - florbalista z Hradce Králové, Sokol Pardubice a juniorský reprezentant ČR:

Ano, udržuji. Snažím se každý den cvičit. Různá postřehová cvičení, posilování s vlastní vahou a občas výběh do přírody, samozřejmě se zakrytím úst a nosu. Pro někoho to může být výhoda, může zapracovat na tom, co přes nabytou sezonu nejde stihnout, tak se z toho snažím vytěžit maximum.

KATEŘINA KOZUMPLÍKOVÁ - basketbalistka, BK Lokomotiva Trutnov:

Sezona nám skončila skoro zároveň s přísnějšími nařízeními vlády, takže jsem si dala týden volnější režim. Ale teď už se snažím každý den něco málo dělat. Chodím na procházky do lesa a do skal, posiluji doma. A svou inspiraci čerpám na internetu, protože ten je teď plný všemožných videí.

KLÁRA DRBOHLAVOVÁ - basketbalistka, BK Lokomotiva Trutnov:

Každý den se protahuji, někdy zařadím i lehké cvičení. Především se ale snažím odpočívat a čas věnuji věcem, které jsem během sezony zanedbávala.

TEREZA ŠÍPOVÁ - basketbalistka, BK Lokomotiva Trutnov:

Samozřejmě ano, sice je to trochu volnější, ale doma se snažím cvičit, co je možné, různá posilovací a stabilizační cvičení, když jsou posilovny zavřené. Změnila jsem stravu, která by mě měla přibližně udržet hmotnostně stejně. U nás doma máme možnost chodit hodně do lesa na procházky, takže nějaká aktivita je, ale těším se, až budu moc si zase zajít do haly zastřílet a do posilovny začít víc na sobě pracovat.

ANNA RYLICHOVÁ - basketbalistka, BK Lokomotiva Trutnov:

Ano, udržuji se ve formě. Posiluji a jezdím na rotopedu. Před několika dny jsme obdržely tréninkový plán od trenéra, takže se mimo jiné budu věnovat i plnění této přípravy.

PETR NOVÁK - hokejbalista, HBC Hradec Králové 1988:

Já jsem v tomto pozitivní, takže věřím, že se soutěž může dohrát, pokud bude vývoj optimistický. Tudíž rozhodně nelením a snažím se aspoň pětkrát týdně něco dělat. V podstatě jsem se vrátil do módu zimní přípravy. Něco odcvičím doma, dokonce jsem si občas vyběhl schody v paneláku a ve sklepě udělal pár výpadů. Někdy jedu do šatny, kde mám alternativní office a je tam také možnost zacvičit si. No a jak už jsem zmiňoval v předešlé odpovědi, máme zahradu, kde je prostoru dost na to si udělat dobrý trénink. V přilehlém lese je výživný kopeček. A samozřejmě dělám i další aktivity jako sekání dřeva, které jsou vždycky fajn zpestřením a člověk se u nich hezky protáhne a zahřeje.

MARKÉTA KOSOVÁ - florbalistka, KM automatik FBK Jičín:

Popravdě si nyní jen zdravotně zacvičím. Jelikož nám už oficiálně skončila sezona, není teď potřeba tělo dál někam posouvat. Dávám tělu spíš zasloužený odpočinek, aby se zotavilo ze všech zranění. Takže teď jen protažení, lehké posilování a spíš procházky v lese se psem.

ŠÁRKA EGRTOVÁ - florbalistka, KM automatik FBK Jičín:

Snažím se. Chodím často běhat nebo alespoň na dlouhé procházky. Taky se protahuji, aby tělo úplně nezakrnělo.

LUCIE PAULOVIČOVÁ - florbalistka , KM automatik FBK Jičín:

Běžně chodím běhat, ale přiznám se, že od února jsem vynechala kvůli bolavým kolenům. Takže jsem ještě neměla tu čest to vyzkoušet s rouškou. Trochu se bojím, že budu mít dýchací obtíže, hlavně z tohoto než z nákazy.

LUCIE RŮŽIČKOVÁ - florbalistka, KM automatik FBK Jičín:

Snažím se cvičit alespoň doma. Chodím běhat do lesa a na procházky se psem. Neřekla bych, že je to úplně „udržování se ve formě“. Je to pro mě spíš psychohygiena, kterou teď rozhodně potřebuji víc než normálně.

KRISTÝNA MINAROVIČOVÁ - basketbalistka , Sokol Hradec Králové:

Snažím se alespoň párkrát týdně jít sportovat do přírody. Doma se dá v pohodě posilovat i jezdit na rotopedu, ale nepřeháním to.

KLÁRA MAREČKOVÁ - basketbalistka, Sokol Hradec Králové:

Snažím se každý den něco dělat. Střídám běh a venkovní workout. Používám, co najdu. Mám pár gum na cvičení, v lese je hodně dřeva jako závaží a pak už stačí jen stopky a vůle.

PAMELA-THERESE EFFANGOVÁ - basketbalistka, Sokol Hradec Králové:

Jako předpokládám každý profesionál se ve formě samozřejmě snažím udržovat. I když musím na sebe prozradit, že bych mohla makat víc. Dokonce už byl i den, kdy jsem cvičení vynechala úplně. Na moji omluvu ona ta neděle k nicnedělání přímo vybízí (usměje se). Jinak se snažím hlavně posilovat. Mám výhodu, že síla je mojí spíše slabší stránkou než technika nebo fyzická kondice, takže je pro mě pobyt v bytě vlastně výhodou. Protože kdybych mohla ven, vím zcela jistě, že bych pilovala spíš střelbu nebo cit pro hru v soubojích tři na tři (usměje se).

