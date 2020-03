Deník pro čtenáře v tomto týdnu připravil seriál anketních odpovědí vybraných regionálních sportovců z různých odvětví na otázky, které se týkají aktuální situace v České republice i ve světě (koronavirus, karanténa, individuální trénink atd.). Dnes hráči z Královéhradeckého kraje odpovídali na druhou otázku:

Jaké největší omezení pro vás osobně momentálně znamená stav nouze a s ním spojená karanténa?

MARTIN MIĽKO - házenkář, HBC Ronal Jičín:

Mě osobně tato situace změnila úplně vše. Můj už několik let zajetý týdenní program se rozpadl. Kvůli omezenému pohybu pracuji z domova, kvůli bezpečnosti uzavřeli naši odpolední „družinu“ halu a celé Sportovní zařízení města Jičín. Musel jsem zrušit některé dlouhodobě naplánované aktivity. Na druhou stranu díky této situaci mám více volného času, kterého během standardního režimu moc není. Tento čas se snažím trávit s rodinou a dodělávat odložené práce doma i na zahradě.

ONDŘEJ ŠULC - házenkář, HBC Ronal Jičín:

Pro mě to znamená být nucen pracovat z domova. Vycházím jenom, když je to opravdu nutné – do krámu. Ale myslím si, že to máme všichni stejné.

DAVID MACHALICKÝ - házenkář, HBC Ronal Jičín:

Samozřejmě to je veliká komplikace nejen v osobním životě, ale i po pracovní stránce. Bohužel ale není jiná možnost.

MARTIN KOVAŘÍK - házenkář, HBC Ronal Jičín:

Asi největší omezení pro mě je nemožnost stýkat se s přáteli, jít se věn projít a samozřejmě sportovat i trénovat. Jinak v rámci zaměstnání mohu využívat home office a pokud je třeba si nutně nakoupit, tak to při dodržení základních hygienických doporučení není nepřekonatelný problém. Co se týká karantény, tak pokud vyloženě nemusím ven, snažím se zůstat doma. Ale samozřejmě člověk občas ven musí, tak se snažím alespoň omezit pobyt na co nejkratší dobu a používat ochranné pomůcky, abych se nevystavoval zbytečnému riziku.

MARTIN HALEŠ - florbalista z Hradce Králové, Sokol Pardubice, juniorský reprezentant ČR:

Ukončení sezony. Bohužel nám byla předčasně ukončena sezona. A samozřejmě veškerou možnost sportovat tak, jak jsem zvyklý.

KATEŘINA KOZUMPLÍKOVÁ - basketbalistka, BK Lokomotiva Trutnov:

Jednoznačně omezení pohybu venku. V mém volném čase, když není basket, ráda zajdu na lezeckou stěnu a to teď bohužel situace neumožňuje. Ale člověk si dokáže za každé situace poradit, když chce.

KLÁRA DRBOHLAVOVÁ - basketbalistka, BK Lokomotiva Trutnov:

Největším omezením pro mě je zrušení autoškoly, kterou jsem měla v plánu dělat od začátku března. Upřímně s karanténou nemám žádný problém, pořád mohu trávit čas na zahradě, kde nejsem v kontaktu s okolím.

TEREZA ŠÍPOVÁ - basketbalistka, BK Lokomotiva Trutnov:

Největší omezení je nejspíš z finančního hlediska, protože nemůžu provádět jak sportovní, pracovní, tak i osobní činnosti, které mě a rodinu zabezpečují veškerými příjmy.

ANNA RYLICHOVÁ - basketbalistka, BK Lokomotiva Trutnov:

Tím, že jsou školy zatím uzavřené, se momentálně věnuji samostudiu. Pro mě osobně je nejhorší, že jen omezen pohyb venku. Byla jsem zvyklá si chodit zaběhat, projít se nebo trávit čas s přáteli. Situace je ale vážná a v tuto chvíli to není možné. Nicméně není to pro mě nic zásadního, dokážu se tomu přizpůsobit v prostředí domova.

PETR NOVÁK - hokejbalista, HBC Hradec Králové 1988:

Z pohledu osobního mně to zásadně ovlivnilo pracovní život, aktuálně funguji v módu Home office. Firma, pro kterou pracuji, nás zatím plně a skvěle podržela, ale samozřejmě je to jiný rytmus, než na který jsme běžně zvyklí. Zároveň samozřejmě jako každého i opatření karantény a povolené parametry vycházení. Snažíme se být s rodinou doma, vycházet pouze v nejnutnějších případech, takže na nákup. Naší výhodou také je, že máme zahradu na Novém Hradci, takže kus přírody, kde jsme sami a můžeme tam kdykoliv zajet vyvětrat sebe a hlavně děti.

MARKÉTA KOSOVÁ - florbalistka, KM automatik FBK Jičín:

Byla jsem zvyklá být skoro každý den na hale a mezi přáteli. To teď není možné. Tréninky jsou zrušené a s přáteli se nevídáme, protože jsme rozumní.

ŠÁRKA EGRTOVÁ - florbalistka, KM automatik FBK Jičín:

Když nepočítám školu, kterou budeme muset dohánět, tak určitě to, že se nemůžu vidět s kamarády jinak než on-line. Velmi mne také mrzí zrušená sezona, i když to letos nebylo tak růžové.

LUCIE PAULOVIČOVÁ - florbalistka, KM automatik FBK Jičín:

Pro mě konkrétně to nějaké velké omezeni není. Nejsem typ člověka, co by cestoval celé dny ve víru velkoměsta. V práci mám zatím home office, takže jsem v podstatě celý den doma a alespoň odpoledne se jdu vyvětrat se psem do lesa.

LUCIE RŮŽIČKOVÁ - florbalistka, KM automatik FBK Jičín:

Největší omezení asi vnímám v tom, že se zavřely univerzity a knihovny, jsme tak odkázáni pouze na samostudium. Samotnou karanténu potom skoro nevnímám, protože paradoxně mám teď méně volného času a skoro všechen věnuji studiu. Nevěřila bych, že to někdy řeknu, ale opravdu bych radši trávila čas ve škole. Samozřejmě už postrádám i přátele, s kterými jsem zvyklá vídat se často.

KRISTÝNA MINAROVIČOVÁ - basketbalistka, Sokol Hradec Králové:

Co se týče sportu, pro mě je největším omezením zavření především bazénů a posiloven, ale vzhledem k tomu, že je po sezoně, tak i to zase tolik nevadí. Samozřejmě velkým omezením je také nemožnost se setkávat s rodinou či přáteli.

KLÁRA MAREČKOVÁ - basketbalistka, Sokol Hradec Králové:

Největší omezení pro mě je, že se nemohu sdružovat s ostatními. Nevidět se s rodinou, ačkoli na to je čas. Přes sezonu tolik příležitostí nemám, abych mohla jet na delší čas domů. Také nevidět se s přáteli a s holkama v týmu.

PAMELA-THERESE EFFANGOVÁ - basketbalistka, Sokol Hradec Králové:

Největší omezení pociťuji v tom, že se nemohu vídat se svojí babičkou, kterou jsem byla zvyklá navštěvovat i dvakrát týdně. Babičce děláme nákupy, ale z obavy, abychom ji neohrozili nákazou, jsme ji přestali navštěvovat. Co se tyče pobytu výhradně doma, s tím zásadní problém nemám. Toto omezení mi dává smysl a nemám nouzi o zábavu. To, že byla předčasně ukončena liga, mě mrzí, nicméně jsem se s tím smířila, zdraví totiž vnímám jako prioritu.

