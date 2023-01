Historický rok Mountfieldu HK: První velká trofej za skvělou základní část

Pro hokejový klub z Hradce Králové to byla nejlepší sezona v extralize. Tým vedený trenérem Tomášem Martincem v dlouhodobé části sezony šlapal a parádní jízdu završil až ziskem Prezidentského poháru. Hokejisté Hradce Králové získali v roce 2022 Prezidentský pohár.Zdroj: ČTK

Během 56 kol nastřádali Lvi 116 bodů, nastříleli 182 branek. Zaznamenali 40 výher a jen 16 porážek. Střelecky je táhl finský útočník Ahti Oksanen.

„Máme ohromnou radost, protože to stálo spoustu sil. Základní část je hodně dlouhá a náročná. Pro celou organizaci je to velký úspěch. Beru to tak, že je to ocenění za dlouhodobou práci," okomentoval tehdy velký úspěch kapitán Mountfieldu Radek Smoleňák.

Zdroj: Deník/Vladimír Machek

Velká škoda, že Hradec následně ve čtvrtfinále play off prohrál 1:4 na zápasy s Mladou Boleslaví. Tým měl na víc.