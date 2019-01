Turnov – Lídr druholigové tabulky Andy Liberec si dal v neděli večer dostaveníčko na palubovce pojizerského celku.

KAMIL MAKULA (v bílém). Patří k pilířům týmu Andy. | Foto: Deník/ Miloslav Cihlář

Na utkání desátého kola dorazila v Turnově početná skupina fanoušků, která zaplnila všechna možná místa turnovské haly. Největším lákadlem byla již dopředu avizovaná účast Jiřího Štajnera, ikony nejvyšší české fotbalové soutěže.

FC Dalmach Turnov – Andy Liberec 6:10 (2:3)

V zaplněné hale se odehrálo kvalitní a dramatické druholigové utkání. Dalmach se musel obejít bez zraněného Petříka a obou gólmanů, a tak si v bráně odbyl druholigovou premiéru mladý Petr Prokopec.

Od úvodního hvizdu byl na straně domácích nejvíce aktivní Kalousek a po nastřeleném břevnu připravil gólovku pro Kulhánka a Dalmach se ujal vedení. Na druhé straně se Peškar nejprve zastřeloval do tyče, ale napodruhé se bodlem už nemýlil – 1:1. Za několik okamžiků pak Makula přistrčil balón při zahrávání přímého kopu na obávaného střelce z halových palubovek Krále, který ho poslal od břevna do sítě, a Andy šlo poprvé do vedení. Vyrovnání zařídil Kalousek s přispěním obranného zákroku libereckého Jíry – 2:2.

Do poločasové přestávky však šlo veselejší přece jen Andy. Po nahrávce z rohového kopu se dostal ke střele Makula a míč prošel až za Prokopcova záda. Za faul na pronikajícího Škrétu poté dostal Jíra od rozhodčích červenou kartu, Dalmach ovšem přesilovku nevyužil, a tak turnovští hráči odcházeli do kabiny s jednogólovým mankem.

Po změně stran připravil Kalousek tentokrát vyrovnávací gólovku pro Bernarda, který balón dotlačil do sítě. Andy však odpovědělo narážečkou Štajnera se Zemanem – 3:4.

Dalmach naposled srovnal skóre po pěkné individuální akci Kratochvíla. Pak už si Andy začal budovat výraznější náskok. Do dvoubrankového vedení odskočili Liberečtí góly Betyára a Zemana a když další branku přidal po chybě v power-play Král, zdálo se být rozhodnuto.

Hráči Liberce však trochu polevili v koncentraci a toho během minuty využil dvěma góly Kratochvíl. Nadějný stav na dramatickou koncovku zhatil šestý akumulovaný faul a následnou nařízenou desítku exekutor Král s jistotou proměnil. Andy v úplném závěru přidal ještě dvě branky a potvrdilo současnou střeleckou formu a připsal si na své konto další tři body. Tabulku tak vede s náskokem devíti bodů, Turnov je se čtyřmi výhrami sedmý.

Sestava Dalmachu: Prokopec – J. Mencl, Bakeš, Škréta, Bernard, Kalousek, Kulhánek, Kratochvíl, Zdražil. Fakta – branky: Kratochvíl 3, Bernard, Kalousek, Kulhánek – Král 4, Zeman 3, Peškar, Makula, Betyár. Červená karta: Jíra (Andy). Rozhodčí: Trlida, Milner – delegát Nepil. Diváků: 110.

Ostatní zápasy: Příbram – Litoměřice 5:3, Benešov – Hradec Králové 5:4, Kadaň – Mělník, Slaný – Kladno 2:12, Alfa Liberec měl tentokrát volno.

(dal, jp)