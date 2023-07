Junior Jakub Filip zářil ve Wimbledonu, Gabriela Knutsonová stoupá žebříčkem WTA, vidět jsou i další mladé naděje královédvorského tenisu. Oddíl na Labi se těší skvělou hráčskou základnou a ke všemu pořádá rok co rok prestižní tenisový turnaj zapadající do okruhu Optim Tour. Jeho 23. ročník startuje právě dnes.

Tenisový Juta cup je pro mladé tenisty příležitostí, jak se dostat na finálový turnaj Optim Tour. Spousta jeho předchozích vítězů na zdejší kurty vzpomíná v nejlepším. | Foto: Michal Vágner

Poslední červencový pátek přináší start 23. ročníku tenisového turnaje dospělých, který už spoustu let po svém hlavním partnerovi nese název Juta cup. Trvat bude do úterý dalšího týdne a stejně jako v předchozích letech na něm bude k vidění skvělý tenis.

Trofej z Wimbledonu míří do Dvora Králové nad Labem, pyšní se jí Jakub Filip

Hlavní sponzor turnaje mezi hráče rozdělí price money ve výši 70000 korun a přihlášeno je již přes 130 mužů a žen. „Velmi nás těší opět vysoká účast, těšíme se na vynikající tenis. Spojení s okruhem turnajů Optim Tour a partnerství s firmou Juta a.s. si velice vážíme, zvyšuje prestiž naší akce,“ prozradil Krkonošskému deníku Michal Vágner, ředitel turnaje, jehož výsledky a průběh bude možné po všechny hrací dny sledovat na www.optimtour.cz nebo na www.vistasport.cz.

Dění v areálu Hrubá luka zahájí páteční kvalifikace, v sobotu bude pokračovat hlavní soutěž a vše uzavřou úterní finálové boje. Ve startovním poli jsou také sportovci zastupující pořádající tenisový klub TC Dvůr Králové nad Labem, z.s.

Finále šedesátky a skalp přemožitelky Bouchardové. Knutsonová by ráda grandslam

Dvorský tenisový klub pořádá každoročně několik desítek turnajů registrovaných i rekreačních hráčů v různých věkových kategorií včetně kempů pro děti i dospělé, čímž patří k nejaktivnějším sportovním spolkům ve městě. Ke všemu jsou místní tenisté velmi úspěšní a to už i na mezinárodním poli, což potvrdil například junior Jakub Filip, jenž startoval na juniorských grandslamech a nyní se chystá na Pardubickou Juniorku. Do nejlepší dvoustovky na žebříčku WTA se zase dere o pár let zkušenější Gabriela Knutsonová.

Po úspěchu v Jeruzalémě životní turnaj. Vágner je žákovským mistrem republiky