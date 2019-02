Stovka sem, stovka tam. Východočeské basketbalistky pojaly 19. kolo ŽBL doslova svátečně a svým soupeřkám na domácích palubovkách nadělily vysoké porážky.

Hradec Králové výsledkem 100:64 vypráskal soupeře z Ostravy, trutnovská Lokomotiva nasázela Teamstore Brno debakl 103:74.

Královéhradecké „lvice“ těžily z raketového nástupu do utkání. Hned v úvodní čtvrtině zasypaly soupeřky pětatřiceti body, zatímco inkasovaly jich pouze osm. Tím bylo jasné, jak se střetnutí bude vyvíjet.

Závěr základní části ŽBL

Sokol Hradec Králové

středa 27. února od 18.00 hodin: venku USK Praha



Lokomotiva Trutnov

sobota 23. února od 15.30 hodin: venku KP Brno

středa 27. února od 18.30 hodin: doma SBŠ Ostrava

Díky tomu mohla hradecká trenérka Romana Ptáčková dát příležitost všem hráčkám. Jak ale přiznala, úplně se vším spokojená nebyla.

„V tomto zápase se minutáž rozložila mezi všechny hráčky, takže zápas splnil svůj účel. Trochu mě mrzí naše zaváhání ve třetí čtvrtině, kdy jsme zase měli pocit, že je všechno jasné a dovolili jsme v ní soupeři docela dost bodů,“ uvedla Ptáčková pro portál zenskybasket.cz.

Podobně naladěny šly do utkání s brněnským Teamstore i hráčky Trutnova. Těm sice poslední tým tabulky dlouho sympaticky vzdoroval, v závěru utkání ale fyzicky odpadl a Lokomotiva nemilosrdně trestala.

Pro podkrkonošský oddíl šlo v neděli o velkou slávu. Vždyť domácí basketbalistky nastoupily k jubilejnímu 750. utkání v nejvyšší české soutěži. A výsledek jim vyšel vskutku slavnostně. Stobodovou hranici Trutnov překonal vůbec poprvé od října roku 2017!

„Chtěli jsme do utkání vstoupit koncentrovaně a zodpovědně. V první čtvrtině nám ovšem chyběla energie a odehráli jsme ji ve stylu, že se nám nic nemůže stát,“ popisoval úvod zápasu domácí trenér Michal Martišek, jemuž se jistě nelíbilo, že jeho tým hrál ještě v závěru úvodní čtvrtiny se soupeřem 18:18.

„Podařilo se nám dát trojku s klaksonem a od té doby jsme utkání kontrolovali.Ale nic víc. Až v závěru jsme potvrdili naši kvalitu. Teamstore ukázal, že umí být nebezpečný v útoku, o čemž svědčí 74 nastřílených bodů. Nás stovka těší, měli jsme ji jako cíl, abychom duel zakončili pozitivně. Těší mě 65 doskoků, to je výborné číslo,“ dodal následně k vítěznému zápasu Martišek.

Středoevropská liga: Lvice se chystají na Final Four do Brna

Hradecké basketbalistky mají o následujícím víkendu v ŽBL volný los, ale volno rozhodně mít nebudou. Ba co víc, čeká je jeden z vrcholů sezony. V brněnské hale Rosnička budou v sobotu a v neděli usilovat o jednu z medailí ve Final Four Středoevropské ligy (CEWL). Finálového turnaje se vedle „lvic“ zúčastní také tyto tři týmy: Žabiny Brno, Piešťanské Čajky a Young Angels Košice. A právě košický celek bude soupeřem svěřenkyň trenérky Romany Ptáčkové v semifinále, které je na programu v sobotu od 18 hodin. O tři hodiny dříve se střetne zbylá dvojice. Neděle pak nabídne souboj o bronz (15.00) a finále (18.00).