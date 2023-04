V roce 2005 se v Úpici naposledy uskutečnil basketbalový turnaj trojic Streetball In Cup. Od té doby následovala dlouhá pauza, než se našli organizátoři, kteří se v tradici oblíbeného klání rozhodli pokračovat. Podle všeho se na další ročník bude čekat maximálně rok.

RICHMOND - vítěz Streetball In Cupu 2023 pořádaného v tělocvičně ZŠ Bří Čapků v kategorii týmů nad 15 let. | Foto: Lukáš Vincenc

Dlouhých osmnáct let trvala pauza mezi pátým a šestým ročníkem turnaje s názvem Streetball In Cup. Ten organizoval v letech 2001 až 2005 oddíl basketbalu při TJ Sparta Úpice. A ten samý klub na tradici navázal první dubnovou sobotu. Do obnovené soutěže se přihlásilo pět týmů v kategorii do 15 let a sedm celků nad 15 let. Jde o formu streetballu „in“, tedy v hale. Konkrétně v úpické tělocvičně ZŠ Bratří Čapků.

V klání žákyň a žáků se nedaly přehlédnout nadšení, snaha i první úspěšné technické dovednosti a plnění taktických pokynů. Nejvíce se výše uvedené podařilo skloubit družstvu Ballerů (Hraba, Jansa, Hanus, Menšík), které ve finále porazilo IG Kluky (Balog, Manych, Trdlikát) 11:3.

Streetball In Cup 2023Zdroj: Lukáš VincencV kategorii dospělých dominoval Richmond. Čtveřice trutnovských hráčů Mach, Šuhajda, Krčmář a Zapadlo. Dva z nich opanovali i poslední úpický Vánoční turnaj trojic. Ve finále Streetball in Cupu 2023 porazili do té doby neporazitelné trio For Fun (Plešingerová a bratři Jiříčkové) 16:10.

Atmosféra turnaje a radost z faktu, že se mladí pod koše vrací, jednoznačně pořadatelský tým dirigovaný prezidentem oddílu Lukášem Vincencem přesvědčila, že na další ročník obnovené soutěže rozhodně dalších osmnáct let čekat nebudeme.

Výsledková listina 6. ročníku Streetball In Cup

Kategorie do 15 let

1. Balleři (Filip Hraba, Marek Jansa, Miroslav Hanus, Štěpán Menšík)

2. IG Kluci (Evžen Balog, Matěj Manych, Libor Trdlikát)

3. The Shield (Radek Chvapil, Jakub Doležal, Jakub Husák, Leontýna Rážová)

4. Láňáci 1 (Jan Balcar, Matěj Mach, Jiří Kejzlar, David Švrčina)

5. Láňáci 2 (Rudolf Kroka, Petr Zítka, Tibor Uhlíř, Matěj Kulhánek)

Nejlepší střelec: Evžen Balog (IG Kluci) – 28 bodů



Kategorie nad 15 let

1. Richmond (Dominik Mach, Adam Šuhajda, Matěj Krčmář, Hugo Zapadlo)

2. For Fun (Petr Jiříček, Michaela Plešingerová, Pavel Jiříček)

3. Raptors (Martin Klučka, Jan Klučka, Tomáš Löbl)

4. Tupouni (Lukáš Vincenc, Jan Balcar, Radek Blažek, Michal Borský)

5. Pimpulové (Lukáš Trdlikát, Michal Vosáhlo, Petr Vrána, Jakub Oždian)

6. Hrušky (Daniel Čermák, Ondřej Netolický, Azamat Makhanov)

7. YB (Milan Miko, Ivan Kriegler, Marek Sígl, Matyáš Lacko)



Nejlepší střelec: Petr Jiříček (For Fun) – 30 bodů

BALLEŘI - vítězové Streetball In Cupu 2023 v kategorii do 15 letZdroj: Lukáš Vincenc