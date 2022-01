Zatímco v neděli Královo pole před vlastním publikem vyhrálo 85:49, pod Krkonošemi si počínalo ještě lépe, když proti soupeři překonalo stobodovou hranici.

Slovinská reprezentantka v barvách Hradeckých lvic: smělý cíl i koš jako v NBA

Kara Trutnov – KP Brno 52:101 (13:23, 23:50, 35:82)

Body: Potočková 10, Rylichová 9, Vítová 8, Seifrtová 6, Kozumplíková 5, Borsová a Finková 4, Hajnová a Šmahelová 3 – Dudáčková 24, Kucowskiová 17, Marný boj Kary se soupeřem z BrnaZdroj: Jan BartošStejskalová 15, Alková a Malíková 13, Hadačová 10, Fadrhonsová 9. Rozhodčí: Hecl, Holubek, Kovář. Fauly: 17:13. Trestné hody: 14/10 – 15/11. Trojky: 8:10. Doskoky: 30:56.

Trutnovské basketbalistky na čtvrtý nejlepší tým aktuálního pořadí soutěže nestačily. Už po úvodní čtvrtině odvetného utkání ztrácela Kara deset bodů a o poločase dokonce sedmadvacet. Domácím hráčkám oproti neděli scházela nejúspěšnější střelkyně z úvodního duelu Králová, jejím spoluhráčkám se bohužel pod košem Králova pole vůbec nedařilo.

Za vše hovoří procento trutnovské střelby - v neděli 26, ve středu 27. Pro srovnání, Brňanky se ve středečním duelu prezentovaly procentem střelby 53. V dalším zápase čeká svěřenkyně trenéra Martiška domácí souboj s Chomutovem. Hrát se bude v sobotu od 16 hodin.

Ohlasy trenérů

Michal Martišek, trenér Kary Trutnov: „Na první pohled se může zdát, že zápas měl výsledkově velice podobný průběh jako v neděli v Brně, vidím ale několik odlišností. KP Brno mělo dnes určitě lepší vstup do zápasu, když poměrně brzy vedlo 0:7. Dlouho to vypadalo, že poločasový rozdíl bude kolem 16-18 bodů, ale v závěru jsme se dopustili dalšího výpadku a soupeř nám utekl až na 23:50. Třetí čtvrtina byla naprosto identická jako v neděli Brně: odevzdaný výkon bez emocí. Naopak poslední čtvrtina byla nejvyrovnanější. Další odlišnost vidím v bodech z druhé šance, kdy v Brně to bylo +23 pro KP, dnes jenom +1. To ale rovněž znamená, že mnohem víc bodů dalo Brno hned z první možnosti. My jsme se výrazně trápili v útoku, všechno bylo hrozně pomalé. I když jsme si dokázali vytvořit nějakou výhodu, tak jsme jí hned naší pasivitou ztratili a tím to KP výrazně ulehčili. Také nám chyběla nejlepší střelkyně z neděle Tereza Králová, která cestou na zápas měla menší nehodu. Naštěstí je v pořádku, ale určitě nám do rotace chyběla.“

Krajské bitvy plné obratů. Náchod zmrazil hattrick Teubera, Bydžov spasil Černý

Tomáš Pavelka, asistent trenéra KP Brno: „Přijeli jsme v okleštěné sestavě, hráčky musím pochválit, že nevypustily ani minutu. Hrály až do konce zajímavý, pohledný a kombinační basketbal.“

Zdroj: Youtube

Aktuální tabulka Renomia ŽBL

1. USK ZVVZ Praha 13 13/0 100.0%

2. Žabiny Brno 9 8/1 88.9%

3. Sokol Hradec Králové 14 11/3 78.6%

4. KP Brno 14 11/4 73.3%

5. BLK Slavia Praha 12 8/4 66.7%

6. Basket Slovanka 12 5/7 41.7%

7. Levhartice Chomutov 12 3/9 25.0%

8. SbŠ Ostrava 12 2/10 16.7%

9. Kara Trutnov 13 1/12 7.7%

10. BK Strakonice 12 0/12 0.0%