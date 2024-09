Kolik lidí vám k tak výjimečnému úspěchu gratulovalo?

Nepočítala jsem to, ale určitě jich byly stovky, možná víc. Moc mě to potěšilo. Každému jsem poděkovala, snažila jsem se odpovídat i na písemná blahopřání, i když to někdy bylo s určitou prodlevou. I tady v Trutnově mě lidi potkávají, zastavují mě, gratulují a přiznávají, že mi prý moc fandili u televize.



Potěšila vás některá z gratulací?

Všechny byly originální. Kamarádi, když mi gratulují, tak si vždycky vymyslí něco speciálního. Hodně pěkná byla gratulace od fotbalisty Petra Čecha, se kterým jsem se potkala poprvé těsně před olympiádou ve Sportovním centru Nymburk. Já, takovej človíček, který dělá jen lážo plážo lukostřelbu, a on, světová jednička ve fotbale mi gratuloval! Bylo to od něj moc pěkné. Ale vážím si všech gratulací.

Kam jste doma medaile uložila?

Zatím jsou schované ve skříni. Jsou totiž uložené ve speciálních originálních boxech a ty jsou trochu větší. Prostě je nemám doma kam dát.



Čekal bych, že budou na čestném místě. Nebo ne?

Možná časem. Uvidíme.



Čím se liší medaile z Paříže od tokijských?

Jsou těžší. Tokijská medaile váží necelé půl kilo a pařížská přes půl kila. Hlavně díky tomu, že v ní je přímo i kousek Eiffelovy věže. Proto je většinou každý rychle sundá. Když si je necháte viset na krku dlouho, začne vás bolet za krkem, jak jsou těžké. Jinak s krabičkou má jedna medaile dokonce dvě kila.

Zakousla jste se do medaile, jako někteří další sportovci?

Ne, jen naznačuju. Nechci si do ní otisknout zuby a poničit ji. Mohla by se začít loupat.



Obě medaile jsou stříbrné. Po úvodní úspěšné kvalifikaci v individuálním závodě ale lidé čekali zlato.

Jasně, vystřelila jsem světový, paralympijský a osobní rekord. Všem jsem ale hned říkala, že je to sice hezké, ale že závod tím nekončí. Naopak. O to víc mě všechny soupeřky chtěly porazit. Hlavně Číňanka, které jsem sebrala paralympijský rekord.



Nesvazovala vám ruce nervozita?

Ne. Soupeřka byla prostě mnohem lepší. Příště se to třeba zase obrátí. Já ji totiž předtím porazila, v Novém Městě nad Metují. Takže mi to teď vlastně vrátila. Už se těším na další souboj. Je to mezi vždycky napínavé. Nikdy se neví, kdo vyhraje.



Když jste vybojovala druhou medaili v mixu s Davidem Drahoňovským, začalo se psát o Stříbrné Šárce.

Už zase! Doufala jsem, že se toho po Tokiu zbavím. Tak mi to zůstane na další čtyři roky.



close info Zdroj: ČPV/Barbora Reichová zoom_in

Proč jste si vybrala právě lukostřelbu?

Já k ní přišla jak slepá k houslím! Byla jsem jednou v pražském centru Paraple a právě David Drahoňovský se mě tam zeptal, jestli nechci vyzkoušet lukostřelbu. Viděl, že mám stejný hendikep jako on. Řekla jsem si: Proč ne! Hned má první rána šla v terči do žlutého! Druhá taky! Třetí už sice ne, ale reprezentační trenér Vladimír Brada mě viděl a říkal, že bych měla dělat lukostřelbu. Do té doby jsem hrála florbal na vozíku.



Ve kterém roce jste s lukostřelbou začala?

Poprvé jsem měla luk v rukách v zimě 2014. Z počátku mě trénoval Dan Fridrich ze sportovního klubu Obchodní akademie v Janských Lázních, kde jsem tou dobou studovala. Asi před sedmi lety jsem přešla pod Vladimíra Bradu.



Vzpomenete si na svoje první závody?

Ano. Už v roce 2015 jsem byla na prvním mistrovství republiky. A v roce 2016 jsem získala bronz na paralympiádě v Rio de Janeiru.



Nečekaně!

Přišlo mi to jako obrovská náhoda. Nikdo nečekal, že se tam vůbec dostanu. A nakonec se povedla medaile! Říkali jsme si s trenérem Danem Fridrichem, že to je sci-fi.



Jak hodně musí trénovat vícenásobná medailistka z paralympiád?

Hodně! Tak čtyřikrát až pětkrát týdně. Vystřílím asi tři až čtyři tisíce šípů měsíčně. Při jednom tréninku od padesáti do dvou set.



Napnout tětivu vypadá snadně.

Realita je ale jiná. Vůbec to není jednoduché, je to těžké. Jedno natáhnutí tětivy je jako když člověk zvedne 21 kilogramů. Když to spočítáte, tak tisíce vystřelených šípů, to jsou nazvedané tuny… ani to nespočítám!



Prostě pořádné posilování.

Je pravda, že holky ve fitku chtěly natáhnout můj luk, ale některé to nedaly. Lidé si myslí, že je to snadné. Ale není, ani fyzicky ani psychicky. Jakmile začnete při střelbě myslet na něco jiného, než na lukostřelbu, okamžitě se to projeví. Při závodech rozhoduje hlava.



Někoho svazuje atmosféra, plné tribuny…

Mě ne. V Paříži to bylo skvělé. Užívali jsme si to! Na tribunách jsme měli mexické vlny. Fanoušci dupali, až se chvěla podlaha. Byli skvělí, naši i ti francouzští. Všichni fandili. Byla tam spousta pozitivní energie.



Jak se vám líbila Paříž?

Při paralympiádě panovaly přísné bezpečnostní podmínky, takže se každý z nás dostal většinou jen sportoviště, kde závodil. Ale bylo to lepší než v Tokiu. Tam se závodilo za covidu a to jsme neviděli vůbec nic. V Paříži lákala Eiffelovka. Jako lukostřelci jsme měli štěstí. Byli jsme od ní kousek a mohli na ni podívat. Skvělý zážitek!



Chystáte se už nyní na další paralympiádu?

To bude až za čtyři roky, to je hodně daleko. Teď se sice cítím ve formě, ale jsou tady i další aspekty. Pro mě je luk moc těžký. Moje ramena dostávají velký záhul, pořád s nimi musím na rehabilitaci a podobně. Takže uvidíme, jak mi vydrží zdraví. Chtěla bych na další paralympiádu, ale kromě zdraví nemám zatím ani jistotu, že se kvalifikuju. Účast si musím vystřílet, konkurence je velká.



