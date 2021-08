Majitel tokijského stříbra oštěpař Jakub Vadlejch zvítězil výkonem 84,28 metru (přes 80 m hodil pětkrát!), bronzový olympionik Vítězslav Veselý mě druhý nejlepší výklon 83,25 (třikrát přes 80 m). S třetím místem a hodem dlouhým 78,57 se musel spokojit úřadující mistr světa Anderson Peters z Grenady. „Musím říct, že na mítinku byla úžasná atmosféra! Už jsme si skoro odvykli závodit před diváky, tady to bylo super. Fandili a hnali nás dopředu,“ poznamenal spokojený Jakub Vadlejch. Soutěž oštěpařek ovládla světová rekordmanka a dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková – v Ústí nad Orlicí předvedla hned v první sérii výkon 61,45.

V koulařském kruhu podle očekávání dominoval další olympionik Tomáš Staněk. Tři jeho pokusy letěly za 20 metrů, ten nejdelší měřil 20,56.„Myslel jsem na lepší výkon. Kruh byl bohužel trochu hrubý, uprostřed bylo několik děr, které mne zpomalovaly. Věřím, že mi to letos ještě uletí…“, komentoval Staněk.

Výbornou formu potvrdil na mítinku Rieter Petr Svoboda, svůj nejlepší výkon z mistrovství republiky ve Zlíně vylepšil v běhu na 110 metrů překážek o sedm setin na čas 13,45!. „Byl to nádherný mítink, z jeho atmosféry mám úžasný pocit. Kéž by podobných závodů bylo v Česku víc, nemuseli bychom tak často jezdit do zahraničí. Klobouk dolů před organizátory…“

Na mítinku se běžela kvalitní mužská třístovka. Nejrychlejší byl Patrik Šorm, časem 32,49 si o jednu setinu vylepšil osobní maximum z roku 2017. Nejpočetněji obsazenou disciplínou (22) byla mužská osmistovka.

Rieter 2021, atletický mítink v Ústí nad Orlicí

Výsledky – muži, 100 m: 1. Veleba (Dukla Praha) 10,48, 2. Krsek (TEPO Kladno) 10,59, 3. Stromšík (SSK Vítkovice) 10,63. 200 m: 1. Jirka (PSK Olymp Praha) 21,00, 2. Desenský (Sokol Hradec Králové) 21,51, 3. Kincl (Spartak Třebíč) 22,27. 300 m: 1. Šorm (Dukla Praha) 32,49, 2. Bujna (Slovensko) 33,13, 3. Müller (Dukla Praha) 33,45. 800 m: 1. Šnejdr (Slavia Praha) 1:48,56, 2. Hodboď (Sokol Hradec Králové) 1:4,05, 3. Friš (Dukla Praha) 1:49,26. 110 m př.: 1. Svoboda (PSK Olymp Praha) 13,45, 2. Ryba (Dukla Praha) 14,11, 3. Holý (USK Praha) 14,57. Oštěp: 1. Vadlejch 84,28, 2. Veselý (oba Dukla Praha) 83,25, 3. Peters (Grenada) 78,57. Koule: 1. Staněk (USK Praha) 20,56, 2. Tupý 17,72, 3. Procházka (oba TEPO Kladno) 17,26.

Ženy – 100 m: 1. Mihalecová (Slovinsko) 11,63, 2. Harrisonová (Kanada) 11,77, 3. Hofmanová (USK Praha) 12,23. 300 m: 1. Horvatová (Slovinsko) 38,23, 2. Hofmanová (USK Praha), 3. Slavíková (AC Čáslav) 40,39. Oštěp: 1. Špotáková 61,45, 2. Píšová 55,13, 3. Gillarová (vš. Dukla Praha) 51,33.

Cena ředitele společnosti Rieter CZ – nejlepší mužský výkon: Jakub Vadlech. Cena starosty města – nejlepší ženský výkon: Bára Špotáková. Cena manažera mítinku: Filip Šnejdr. Cena firmy Okna Langer: Petr Svoboda.

Výsledky žáků – 60 m: 1. Pražák (Jiskra Ústí nad Orlicí) 7,81, 2. Rýdlo (Sokol Žamberk) 8,10, 3. Vacek (Jiskra Ústí nad Orlicí) 8,22, žákyně: 1. Svobodová (Jiskra Ústí nad Orlicí) 8,01, 2. Rouhová (AC Vysoké Mýto) 8,29, 3. Čechová (Jiskra Ústí nad Orlicí) 8,47.

Nejmladším účastníkem mítinku byl sedmiletý Jiří Plecháček z TJ Dlouhá Třebová. (fr, vv)