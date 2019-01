Trutnov - Republikový šampionát cross–country se jel o víkendu ve Velkých Losinách nedaleko Šumperka. Hlavní okruh dlouhý 5,7 kilometru a s převýšením 145 metrů je technický zajímavý a náročný. Pro mladší kategorie organizátoři trať zkrátili na polovinu a tady již pasáží, kde by jezdci mohli předvést své umění, příliš nebylo.

Karolína Kalašová | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Největšího úspěchu ze zástupců regionu dosáhla Karolína Kalašová ze Svobody nad Úpou (Scott Scania Team Kolín). Na čtyřech zkrácených okruzích vybojovala stříbro. Navíc s kolegy Sáblíkem a Rajchrtem vybojovali bronzové umístění ve štafetách. „Podala velmi dobré výkony a jsem spokojený. I když věřím, že po předchozích vítězstvích v Českém poháru chtěla i tady zlato. Kdyby se jelo na dlouhé kolo, její šance by určitě byly větší. Natrénováno na to má,“ zhodnotil závod trenér Jan Slavíček.



Hned první start letošního mistrovství, v sobotu dopoledne, se vydařil také úpickému oddílu BP Lumen. Jana Adámková se většinu trati pohybovala na třetí příčce a bronzovou pozici uhájila až do cíle. Na 5. místě skončila Elena Vaníčková ze Žacléře, na 11. pak Barbora Švarcová (Trutnov), obě jezdící za Scott Scania Team Kolín. Na 5. místě mezi mladšími žáky dokončil Lukáš Kunt (Loko Trutnov) a na 8. Ondřej Dudek (BP Lumen Úpice).



Mezi mladšími žáky se do první desítky vešel Jakub Cozl ze Zlaté Olešnice. „Zajel velmi dobře. Byla tu větší konkurence než na Českém poháru,“ potvrdil Slavíček. Na 15. a 20. skončili Martinové Švarc a Hrabal z Trutnova (všichni Scott Scania Team Kolín). 24. místo patří Dominiku Sádlovi z BP Lumen Úpice, který však je o rok mladší než většina jeho soupeřů. Může si mezi žáky umístění vylepšit v příštím roce. Ostatní již čeká přestup výše.



Mezi kadety se na start postavil Dan Gabrle z Trutnova (Scott Scania Team Kolín), který skončil 27. a Petr Adámek (Loko Trutnov), ten dokončil na 44. místě. Ale i on bude mít vzhledem ke svému věku příští rok šanci na reparát. U juniorů nejvíce překvapil Marco Davídek. Odstartoval kolem čtvrté desítkou, ale během pěti velkých okruhů se dokázal propracovat až na výborné 13. místo. Na 41. pozici dojel Ondřej Pipek (oba Trutnov/Scott Scania Team Kolín), 46. a 48. pořadí patří Janu Kuncovi a Lukáši Tomanovi z CK Carla Dvůr Králové. „Skvělý výsledek Marca. Byl to jeho nejlepší závod v sezóně,“ pochválil svěřence Jan Slavíček.



Mezi ženami si Petra Tlamková dojela pro 10. místo a Miroslav Kadlec pro 11. v Master (oba Loko Trutnov).¨V kategorii Muži Open se mezi sedmi desítkami startujících prosadil Tomáš Berger (Carla Dvůr Králové), který skončil pátý.