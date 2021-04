Pozici nejúspěšnějšího trenéra získal opět reprezentační kouč Marek Šablatura, nejlepším juniorem se stal Jiří Konvalinka a prvenství mezi ženami přesvědčivě udržela Tereza Koldovská.

Portyk dominoval od roku 2016

Pořadí ankety, kterou od sezony 2008–2009 vyhlašuje Úsek severské kombinace Svazu lyžařů ČR, určily hlasy 61 ůčastníků – samotných závodníků, trenérů, funkcionářů, lyžařských expertů a novinářů. V letech 2009-2010 vyhrál tuto anketu Pavel Churavý, roky 2011-2012 patřily Tomáši Slavíkovi, v období 2013-2015 zvítězil Miroslav Dvořák a od roku 2016 v ní dominoval Tomáš Portyk.

V Oberstdorfu klasikem č. 1

Turnovský rodák Ondřej Pažout je velkým sdruženářským talentem. V roce 2018 se stal ve švýcarském Kanderstegu juniorským mistrem světa, dva roky předtím na Zimních olympijských hrách mládeže v Lillehammeru získal bronzovou medaili. V sezoně 2020-2021 zaznamenal největší úspěch na seniorském mistrovství světa v Oberstdorfu, když v individuálním závodě na středním můstku a v běhu na 10 kilometrů obsadil třinácté místo. Toto umístění bylo současně nejlepším ze všech českých účastníků napříč disciplínami na tomto světovém šampionátu klasiků. Ve Světovém poháru Pažout dokončil nejlépe na 23. pozici v Seefeldu a na 27. v Klingenthalu.

„Vítězství v anketě si velice cením a myslím, že právě můj dobrý výsledek na mistrovství světa je hodně ovlivnil. Se svým výkonem v Oberstdorfu jsem spokojený, dařilo se mi tam. O vystoupeních ve Světovém poháru to už úplně říci nemohu. Přípravu na sezonu jsme měli navzdory nejrůznějším komplikacím kvůli Covidu-19 poměrně kvalitní, ale na mém umístění se podepisovaly zejména nestabilní výkony ve skokanské části. Před sezonou nastoupil do realizačního týmu polský trenér Robert Mateja, který zavedl určité změny ve skokanské technice, ale ty asi nemám ještě úplně zažité. Přitom když se na můstku vše vydaří, je to i úžasná psychická vzpruha, navíc do běžecké části je výhodnější nastupovat z předních pozic. Cíl pro příští sezonu je jasný – olympijské hry! Chtěl bych se na ně co nejlépe připravit a na nich si ještě vylepšit umístění z letošního mistrovství světa. Ve Světovém poháru bych rád pravidelně dojížděl do cíle na pozicích alespoň kolem dvacáté příčky,“ hodnotí své ambice Ondřej Pažout.

Trenérská obhajoba

Mezi trenéry obhájil nejvyšší příčku reprezentační kouč Marek Šablatura. Vládcem juniorské kategorie se stal Jiří Konvalinka z Dukly Liberec, jenž se umístil na světovém juniorském šampionátu na 16. pozici jako nejlepší z Čechů a zazářil na mládežnickém Youth Cupu v Harrachově.

Popáté se volila také nejlepší žena. Po dvou prvenstvích Simony Weinlichové (2017, 2018) už třetím rokem za sebou této kategorii vládne šestnáctiletá závodnice Ski klubu Harrachov Tereza Koldovská.

Výsledky 13. ročníku ankety v sezoně 2020-2021:

Senioři: 1. Ondřej Pažout 120 bodů, 2. Tomáš Portyk 81, 3. Jan Vytrval 65, 4. Lukáš Daněk (všichni Dukla Liberec) 1.

Trenéři: 1. Marek Šablatura (reprezentace ČR, Dukla Liberec) 76 bodů, 2. Martin Zeman (juniorská reprezentace, mládež Dukla Liberec) 50, 3. Vladimír Šmíd (asistent reprezentace ČR, Dukla Liberec) 31, 4. Patrik Chlum (mládež JKL Desná) 29, 5. Robert Mateja (asistent reprezentace ČR) 21, 6. Luděk Šablatura (juniorky ČR, dorost Ski klub Harrachov) 20.

Junioři/dorostenci: 1. Jiří Konvalinka 114 bodů, 2. Petr Šablatura 77, 3. Jan Šimek (všichni Dukla Liberec) 46, 4. Lukáš Doležal (BKL Machov) 14, 5.-7. Matěj Fadrhons, Jan John, Pavel Bernat (všichni Dukla Liberec) po 5.

Ženy/juniorky/dorostenky: 1. Tereza Koldovská (Ski klub Harrachov) 115 bodů, 2. Jolana Hradilová (Nové Město na Moravě) 74, 3. Daniela Peštová (JKL Desná) 49.