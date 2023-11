České biatlonisty zavedl první závod nové sezony Světového poháru do švédského Östersundu a středa v tamním středisku patřila ženským štafetám. Ta česká si zpočátku vedla fantasticky, od úvodu se pohybovala na medailových pozicích a výraznou měrou se na tom podílela biatlonistka z výcodních Čech. Nakonec Češky ve složení Voborníková, Jislová, Davidová, Charvátová skončily šesté, triumf slavily Norky.

Tereza Voborníková se na začátku sezony jeví v dobré formě a českým fanouškům naznačila, že se mají v závodech Světového poháru na co těšit. | Foto: archiv Deníku

Vynikajícím způsobem se ve středečním štafetovém závodě žen při Světovém poháru ve švédském Östersundu prezentovala biatlonistka z Hostinného Tereza Voborníková. Rodačka z Vrchlabí českou štafetu rozjížděla a od samotného začátku se držela na čelních pozicích.

První střelba v leže třiadvacetileté závodnici vyšla náramně a bez jediného zaváhání opouštěla střelnici na skvělé čtvrté pozici. Potvrzovala tak svá slova před startem sezony, kdy se nechala slyšet, že zatímco dříve byla před štafetovými závody nervózní, nyní věří, že do nich půjde zkušenější a bez nervů. První úsek si chtěla hlavně užít.

Tereza VoborníkováZdroj: archiv DeníkuA to se také povedlo. Ve druhém kole se Voborníková udržela mezi nejlepšími závodnicemi a na střelnici trefila první čtyři rány. Ta poslední šla bohužel mimo, rychlá oprava ale ponechala Češku na čtvrté pozici a výborný běh znamenal posun na druhou pozici, ze které pak mladá závodnice předávala Jessice Jislové, jež šla do druhého úseku a druhou příčku udržela i přes tři chyby na střelnici.

„Poslední rána, co k tomu říct. Odstřílela jsem čtyři a blesklo mi hlavou, že asi nedám dvě nuly. Bylo to pak takové zbrklé, ale modlila jsem se, abych nemusela vícekrát dobíjet. Naštěstí to vyšlo a mohla jsem jet,“ pronesla první česká biatlonistka ve štafetě krátce po své jízdě.

„První kolo, to je u holek masakr. Vybruslila jsem z toho ještě dobře, někdo při stoupání upadl a já se nějak vmísila na páté místo. Věděla jsem ale, že musím být pořád opatrná, co my holky někdy vymýšlíme, to je strašný,“ usmívala se Tereza Voborníková do kamery při rozhovoru pro Českou televizi.

K samotné jízdě pak dodala: „Sníh je tu poměrně těžký a bylo fajn jet za někým schovaná, převážně ve sjezdu. Tempo vedoucí Francouzky bylo dostačující, jelo se mi za ní dobře. Druhé kolo jsme jely volně, soupeřky nás zezadu trochu sjížděly.“

Zda Voborníkové problesklo hlavou pokusit se předávat na prvním místě, k tomu se Češka vyjádřila stručně: „Nebyla jsem v pozici, že bych chtěla jít dopředu na první místo.“

Po Voborníkové šly na trať se sartovním číslem 7 Jessica Jislová, Markéta Davidová a Lucie Charvátová, medailvé pozice se ale bohužel udržet nepodařilo a závod ve Švédsku dokončily Češky šesté. Vítězství oslavily Norky před domácími Švédkami a bronzovými Němkami.

Pořadí po 1. úseku (Tereza Voborníková):

1. Francie 19:20,7 (0+1), 2. Česko +0,4 (0+1), 3. Norsko +1,1 (0+0), 4. Itálie +3,4 (0+0), 5. Německo +15,3 (0+1), 6. Švýcarsko +23,7 (0+2), 7. Švédsko +23,8 (0+3), 8. Polsko +29,4 (0+0), 9. Rumunsko +1:00,5 (0+1), 10. Slovensko +1:04,0 (0+2),…

Pořadí po 2. úseku (Jessica Jislová):

1. Norsko 38:54,1 (0+2), 2. Česko +37,0 (0+4), 3. Švédsko +47,8 (0+4), 4. Německo +49,6 (0+3), 5. Itálie +50,8 (0+1), 6. Švýcarsko +1:24,5 (0+5), 7. Polsko +2:11,7 (1+3), 8. Francie +2:18,6 (1+5), 9. Lotyšsko +2:21,7 (1+4), 10. Rakousko +2:23,9 (0+2),…

Pořadí po 3. úseku (Markéta Davidová):

1. Švédsko 58:49,9 (0+4), 2. Norsko +23,4 (0+7), 3. Německo +29,4 (0+3), 4. Česko +1:27,1 (1+9), 5. Švýcarsko +2:20,0 (0+6), 6. Francie +2:46,0 (1+8), 7. Estonsko +2:59,0 (0+9), 8. Rakousko +3:16,2 (0+4), 9. Itálie +3:39,4 (2+6), 10. Polsko +3:40,1 (1+3),…

Pořadí po 4. úseku (Lucie Charvátová):

1. Norsko 1:18:48,3 (0+9), 2. Švédsko +41,6 (1+9), 3. Německo +47,9 (0+4), 4. Švýcarsko +2:19,9 (0+10), 5. Francie +2:23,4 (1+10), 6. Česko +2:47,9 (3+13), 7. Rakousko +3:31,2 (0+7), 8. Itálie +4:56,9 (2+7), 9. Polsko +5:13,0 (2+8), 10. Slovinsko +5:37,1 (4+7),…

Složení tří nejlepších štafet