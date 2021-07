Dvaatřicet bodů dohromady v utkání s Irskem zaznamenalo trutnovské duo Finková & Králová. Hradecké Fišerovou s Paurovou nechala trenérka Ptáčková na závěr turnaje odpočívat.

Z Šoproně Češky domů vyrazily v dobré náladě. | Foto: fiba.basketball

Dvě těsné výhry nad Izraelem a Španělskem, následně porážky od Srbska a Maďarska. No a na závěr zcela jednoznačné vítězství s otloukánkem skupiny z Irska. České basketbalistky do 20 let se úspěšně rozloučily s turnajem European Challengers, který letos nahrazuje obvyklé evropské a světové šampionáty mládeže.