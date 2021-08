Trať dlouhá 21 kilometrů vedla mezinárodní běžeckou elitu strmým stoupáním z Janských Lázní na vrchol Černé hory. Závodníci posléze pokračovali vstříc dalším prudkým seběhům a stoupáním, aby se znovu vrátili na lázeňskou kolonádu, kde byl cíl.

Vzhledem ke složité covidové situaci se bohužel nedostavili účastníci ze Slovenska, kteří jsou jinak v Janských Lázních častými hosty. Zbylá světová vrchařská elita si ale důležitý závod nenechala ujít. Přední pozice v ženské i mužské kategorii ovládli podle očekávání borci z africké Keni.

Nadšení ovšem vzbudil výsledek jablunkovského běžce Marka Chrasciny (TJ TŽ Třinec), který dokázal od samého počátku držet tempo s africkými vytrvalci a získat vynikající třetí místo v celkovém pořadí. O něco rychlejší byli pouze Keňané Timothy Kirui a celkový vítěz Geoffrey Ndungu, oba z run2gether teamu. Medailové pozice obsadily také české běžkyně. Druhé místo získala Bára Macurová z 2BWinner team a třetí příčku vybojovala domácí Pavla Schorná Matyášová (Maratonstav Úpice), které dorazily do cíle vzápětí za nejrychlejší ženou závodu Joyce Njeru (run2gether team) z Keni.

Světový pohár v horském půlmaratonu se v Česku konal vůbec poprvé a je letošním vrcholem organizátorské práce týmu TJ Maratonstav Úpice, který běhy do vrchu organizuje na mezinárodní úrovni již přes třicet let.

"Za poslední tři desítky let jsme zorganizovali již přes 600 závodů, včetně mistrovství světa, ČR a Evropy v nejrůznějších běžeckých disciplínách. Letošní závod je první dlouhý horský běh světového významu, který se v ČR konal. Česká republika se pravidelně umisťuje na předních příčkách podobných závodů po celém světě a společně s alpskými zeměmi patříme mezi vrchařskou elitu a nejaktivnější pořadatele běhů do vrchu," řekl Karel Šklíba, hlavní organizátor z TJ Maratonstav Úpice.

Mnozí zahraniční závodníci se na Černou horu vrací po desítky let. "Pocházím z rovinatého Londýna a můj první závod do vrchu jsem před lety běžela právě v Janských Lázních, kde jsem hned poprvé vyhrála bronzovou medaili. Do Janských Lázní se vracím ráda při každé závodní příležitosti," svěřila se Charlotte Cotton, veteránka běhů do vrchu z Velké Británie.

Ondřej Vokatý