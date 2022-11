„Červenokostelecké haly se ceny energií dotýkají už teď. Letos ji máme nafouknutou poprvé a vzhledem k návaznosti příprav ve spolupráci s městem jsme museli uzavřít smlouvy až zhruba čtrnáct dní před instalací. Například smlouva o dodávkách plynu tak byla uzavřena v době, kdy Putin vyhlásil mobilizaci, což není ideální doba na závazek s plynaři… Celé hospodaření s halou jsme tak byli nuceni nastavit s minusovým výsledkem – a naším cílem je tento záporný výsledek minimalizovat co největší obsazeností haly,“ uvedl předseda tenisového klubu v Červeném Kostelci Tomáš Kábrt.

Bez pomoci ceny energií neutáhneme, říkají sportovní kluby na Hradecku

Zvyšování cen za energie je samozřejmě znát i na teplotě uvnitř haly. „Momentálně topíme na 14 stupňů. Zkoušeli jsme i o stupeň méně, ale jak je vlhko, tak už to bylo dost nepříjemné,“ přiznává Kábrt. I přes všechny problémy je cena za novou halu velice příznivá. Od 8 do 13 hodin zaplatí návštěvník 250 korun, v odpoledních hodinách pak o stovku více. „Vyšší částku nastavit nemůžeme, to by nám nikdo na malém městě nezaplatil,“ uzavřel.

STROP K NIČEMU

Příznivé ceny se snaží udržet i v tenisové hale v Nové Pace. „Topíme na 13 stupňů. Cenu jsem zvýšili kosmeticky, a to o 40 korun na hodinu. Rozhodli jsme se halu udržet v provozu, a tak kalkulujeme pro letošek s nulovým ziskem, resp. s kladnou nulou,“ říká předseda novopackého tenisu Jan Blažek. A přibližuje i situaci ohledně energií. „Smlouvu na plyn máme uzavřenou od léta na rok za cenu, která je sice šestinásobkem ceny předchozí, nicméně je pod cenovým stropem, takže pro nás je strop k ničemu a naopak se bojím, že distributor stropu využije a smlouvu nám prostě vypoví, aby se dostal na cenu garantovanou státem,“ bojí se Blažek.

Tenisová hala v Nové Pace.Zdroj: tenisnovapaka.cz

V Lázních Bělohradě stojí už několik let pevná tenisová hala. Zvyšování cen se minimálně do konce roku místních tenistů nedotkne. Vlastníkem je totiž město, které má fixaci. Je však otázkou, jestli a jak se cenami bude hýbat v roce 2023. V současné době stojí pronájem haly (dopoledne) 250 korun, (odpoledne) pak 300 korun. Jen pro srovnání. Pokud si budete chtít zahrát tenis v nafukovačce v Novém Bydžově, dopoledne zaplatíte za hodinu 320 korun (do 13 hodin) a odpoledne 440 korun.

V Hořicích tenisová hala na zimu nevyrostla vůbec. Důvody jsou hned dva. Tím prvním bylo, že se nesehnal materiál na opravu, tím druhým samozřejmě ceny energií, které se rapidně zvýšily.

UVIDÍ SE AŽ PŘÍJDE MRÁZ

Problémy se samozřejmě netýkají pouze tenisu, ale i ostatních halových sportů. „Máme dohodnuté smluvní ceny do konce roku, vyúčtování přijde až v březnu, tak pak uvidíme, jak moc se to hnulo. Zatím v halách a kancelářích moc netopíme, nebylo to potřeba, je tam ještě teplo. Uvidíme, až budou mrazy a bude ta hlavní topná sezona. V případě navýšení cen se to samozřejmě dotkne i členských příspěvků, neboť dotační tituly nemáme tak vysoké, abychom tím uživili veškeré energie. Tak to prostě je, to se bohužel nedá nic dělat,“ popsal situaci Miroslav Volejník, prezident basketbalového klubu Sokol Hradec Králové o zvyšování cen energií.