Trutnov - Na jubilejní 25. Velké ceně Trutnova v plavání se představí o víkendu sedm účastníků mistrovství světa.

Velká cena města Trutnova v plavání - XXIV. ročník. | Foto: Vilém Fischl

Přihlášeno je přes tři sta plavců. Mezi nimi je i sedm reprezentantů z letního světového šampionátu v Římě a řada účastníků z mistrovství Evropy juniorů. I ze zahraničí.

Jubilejní pětadvacátá Velká cena města Trutnova v plavání slibuje o víkendu v krytém bazénu opravdu velmi atraktivní podívanou.

„Baumrtová, Daňková, Bartůněk, Fučík, Jarošová, Polka Nazieblo a naše Aneta Pechancová,“ vyjmenuje Tomáš Břeň, jeden z úspěšných trenérů Loko Trutnov, onu sedmičku, jež se v Itálii stala součásti velké show plavců. „Simona Baumrtová je vlastně naší nejúspěšnější závodnicí z Říma,“ doplňuje na adresu talentované severočeské dívky, která jen tak mimochodem loni v Trutnově vyhrála hlavní závod žen na 200 metrů volným způsobem. Mužský kraul ovládli polští plavci, ve finále jim patřilo šest drah. Zvítězil Pawel Werner.

Memoriál J. Č. Matějíčka je i letos tahákem plaveckého mítinku v Krkonoších. Jeho vrchol přijde na řadu v neděli přibližně o půl jedenácté.

V té chvíli již účastníci Velké ceny budou mít tři čtvrtiny závodů v trutnovském bazénu za sebou. „Začínáme v sobotu v půl desáté, kdy nám starosta Ivan Adamec slavnostně zahájí závody postižených,“ připomíná Tomáš Břeň, že sobotní dopoledne bude patřit desátému ročníků plaveckých závodů pro postižené děti a mládež dětských domovů, stacionářů a ústavů. Nedělní program pak odstartuje v 9 hodin.

„Letošní ročník je koncipován trochu slavnostněji. Zvýšili jsme odměny pro závodníky a proběhne i krátká módní přehlídka,“ prozradil Břeň.

Co se týká ambic domácích plavců, podle trenéra Lokomotivy se dají dobré výkony očekávat od Martiny Elhenické, Anety Pechancové, Báry Morávkové.

„Horší to bude asi s Bětkou Řehůřkovou, která se vrací po nemoci. Kdyby byla v plné formě, chtěli jsme se pokusit o český rekord na 4x100 volný způsob. Se třemi to však nepůjde a čtvrtou tak kvalitní teď nemáme,“ uzavřel Břeň.

Z Říma do Trutnova (7 účastníků MS v Itálii)



Aneta Pechancová (Lokomotiva Trutnov)

Simona Baumrtová (Slávie Chomutov)

Petr Bartůněk (Cemička Ústí nad Labem)

Martina Daňková (Chemička Ustí nad Labem)

Tomáš Fučík (Jihlava)

Lenka Jarošová (Bohemians Praha)

Claudia Nazieblo (Juwenia Wroclaw)