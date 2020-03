Mistr světa v disciplíně skeet věnuje volný čas také myslivosti.

Úřadující světový šampion v disciplíně skeet Tomáš Nýdrle se svými psími miláčky. | Foto: archiv sportovce

Za normálních okolností by mu stoupal adrenalin každým dnem. Blížilo by se květnové mistrovství Evropy, tedy závod, kde se měla rozdělovat poslední kvalifikační místa na olympijské hry v Tokiu. Tomáš Nýdrle (nar. 10. října 1988), který jako první Čech vybojoval individuální titul mistra světa v disciplíně skeet, se na tuhle akci pečlivě připravoval. Šampionát byl však kvůli epidemii koronaviru zrušen, olympiáda o rok posunuta. ,,Vzhledem k situaci a opatření je dobře, že to takhle rozhodli. Nikdo teď sice neví, jakým způsobem bude probíhat ,,donominace“, ale zdraví je přednější. Nezbývá než dál trénovat a čekat, co ukáže čas,“ má jasno nejúspěšnější sportovec Hradce Králové za rok 2019.