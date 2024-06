Akcie trutnovského boxu stoupají vzhůru. Po víkendovém šampionátu v Krnově má ve svých řadách osm mistrů republiky. „Nevídané! Dosud jsme měli v sezóně maximálně tři mistry, letos jich máme osm a k tomu i čtyři vicemistry,“ libuje si trenér Milan Ondráško.

Vojtěch Bernáček z Trutnova získal titul mezi muži. | Foto: Boxing club Lokomotivy Trutnov

Do ringu na otevřeném boxerském mistrovství vlétli Trutnovští jako velká voda. Získali rekordních třináct medailí. Dvakrát bylo dokonce finále výhradně jejich záležitostí.

Oliver Pelikán porazil v napínavém souboji Vladimíra Kociána v kategorii desetiletých do 32 kilogramů. Milan Mrázek zdolal Amira Shakizanova v juniorské váze od 75 kilogramů.

Mezi kadety do 60 kilogramů zvítězil Jonáš Kyselica. Kateřina Čavajdová ovládla ženskou váhovku do 57 kilogramů a Vojtěch Bernáček se proboxoval k mužskému titulu ve váze do 63,5 kilogramů.

Továrna na boxery. Trutnovští získali osm republikových titulůZdroj: Boxing club Lokomotivy Trutnov

„Jeho finálový duel se Slovákem Markem Horákem označili rozhodčí za duel nejvyšší evropské kvality. Pro Vojtu je to šestý titul v řadě, první seniorský po přestupu do mužské kategorie,“ upozorňuje Ondráško.

Zlato přivezli z Krnova také junior Dominik Pešek (do 71 kilogramů), a senioři Luboš Šorm (do 67 kg) a Tomáš Kosík (do 86 kg). Stříbro získali David Olah mezi kadety do 57 kilogramů a Vendula Hovorková v juniorkách do 63 kilogramů. Bronz vybojoval kadet Alex Hyčka ve váze do 57 kilogramů. „S výkony všech jsem spokojený,“ říká Ondráško.

Skvělé výsledky jsou podle něj výsledkem dlouhodobé práce a přípravy vedené podle pečlivě vypracovaných tréninkových plánů. Důležité jsou také poznatky a zkušenosti získané, které jeho svěřenci získávají na evropských turnajích.

„Kdo se nepoměřuje se zahraniční konkurencí a nehledá nejlepší možnou konkurenci, tak stagnuje a nikam dál se neposouvá,“ zdůrazňuje.

Klíčovou roli podle kouče má v tréninku i největší talent trutnovského boxu Vojtěch Bernáček. „Dokonale ovládá boxerskou techniku. Ostatní to od něj odkoukávají, rychle vedle něj rostou,“ dodává Milan Ondráško.

