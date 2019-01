Trutnov - Výroční zprávou se na začátku roku pochlubil plavecký oddíl TJ Loko UP Group Trutnov a jak z přehledu výsledků vyplývá, šlo znovu o sezonu úspěšnou.

Po sportovní stránce se plavcům dařilo, i když poprvé od roku 2006 neměli zastoupení na světové soutěži. Na mezinárodním poli v národním dresu podkrkonošský oddíl reprezentovala Veronika Hůlková, která se zúčastnila mezistátního víceutkání v Plzni.



V nároďáku měl Trutnov zastoupení i v Heleně Blahové, ta však přestoupila do Hradce Králové. V resortním centru MŠMT byly zařazeny Martina Elhenická s Klárou Šimánovou. V krajském SCM pod vedením Tomáše Břeně a Pavla Pokorného potom Dominika Brádlová, Karolína Šolínová, Lucie Kraková, Karolína Malíková, Veronika Hůlková, Helena Blahová, Eliška Šutriepková, Radka Stoklasová, Pavlína Smolíková, Michal Jerman, Jakub Pásler a Aleš Umlauf.



Na republikových šampionátech se zástupcům Lokomotivy velmi dařilo. Družstvo žen v plavecké lize potvrdilo dlouhodobou příslušnost k české špičce a potřinácté v řadě postoupilo do finále, kde ve složení Pechancová, Elhenická, Holubová, Šimánová, Šolínová, Hůlková, Jermanová obsadilo znovu 4. místo. Navázat na medailové roky (zlato 2009, stříbro 2014, bronz 2007 a 2008) se tedy nepodařilo.

Mezi dospělými vybojovaly ženy 9 cenných kovů, o které se postarala Martina Elhenická (3 zlaté - 3 stříbrné - 2 bronzové) a loučící se Aneta Pechancová stříbrem na své kraulové padesátce.



Do finále „A“ mezi se probojovala ještě Klára Šimánová. Na „dospěláckou“ republiku se dále kvalifikovali J. Pásler, Hůlková, Malíková, Kraková, Šutriepková, Stoklasová, Smolíková a premiérově Bischofová s Kirschovou.



V kategorii dorostu na MČR se o dvě medailová umístění v těžké konkurenci postarala Klára Šimánová (1-1-0). Kláru, která od podzimu přestoupila do Pardubic, doplnili finalisté Jakub Pásler a Lucie Kraková. Na hranici první desítky pak plavaly Smolíková a Malíková.



V kategorii žactva trutnovští plavci přivezli z MČR a PČR 15 medailí (4-6-4). V kategorii starších žáků vybojoval tři cenné kovy Michal Jerman (0-1-2), těsně pod stupni vítězů několikrát skončili Veronika Hůlková (která vybojovala zlato na MČR v dálkovém plavání na 5 km), Tomáš Havelka a Eliška Šutriepková.



Do posledního metru bojovala o medaili smíšená štafeta na 4x50 volným způsobem ve složení Jerman, Havelka, Stoklasová a Hůlková, aby nakonec dohmátla na „bramborové“ pozici. V této kategorii oddíl z východu Čech reprezentovala ještě V. Bryknarová.



Mezi mladšími žáky měl Trutnov zastoupení v Terezii Bischofové, Nicol Kirschové a Vandě Stejskalové. Prvně jmenovaná se stala mistryní ČR na dvoustovce motýlek, přidala ještě bronz a několik čtvrtých míst. Nicol vybojovala stříbro a bronz (200 prsa a 400 polohový závod) a další výsledky těsně pod stupni vítězů. Nejlepším umístěním Vandy bylo 6. místo.



Na pohárech České republiky desetiletých a jedenáctiletých žáků si výborně vedla Jana Moravíková, jež vybojovala sedm medailí (3-4-0) v kraulových disciplínách. Zúčastnili se ještě Hofman, Bubaň a Cihlář.



Celou řadu dalších vítězství a medailí přiváželi plavci Lokomotivy v průběhu roku z krajských přeborů a různých pohárových soutěží, včetně Českého poháru. Plavci (Jerman, Hůlková, J. Pásler, Havelka, Bischofová) též překonali řadu oddílových rekordů, což je stále složitější.



V posledním bodování klubů v ČR skončili trutnovští žáci na šestém, dorostenci na sedmnáctém a dospělí na skvělém osmém místě.



Plavecký oddíl zorganizoval 34. Velkou cenu Trutnova, na které domácí plavci dokázali zvítězit v soutěži družstev. Zároveň se v jejím rámci konal 19. ročník soutěže pro postižené děti, 5. ročník memoriálu Pavla Sobotky a dalších 8 soutěží krajského formátu.



Na závěr výroční zprávy oddíl poděkoval všem svým trenérům, instruktorům a rozhodčím, kteří se podílejí na celém systému výchovy mladých sportovců od přípravek, přes kondiční a zájmové až po vrcholové plavání a také na pořádání soutěží. Zvláštní poděkování pak patřilo všem partnerům.



Zbývá dodat, že trutnovští plavci byli vidět i v anketách. Mezi nejlepšími sportovci TJ Loko Trutnov byla Klára Šimánová oceněna jako nejlepší mládežnický sportovec města.



Výbor oddílu hospodařil s mírně přebytkovým rozpočtem a pracoval ve složení:

V roce 2019 oddíl věří v účast Martiny Elhenické na mistrovství Evropy v Glasgow a na Světové univerziádě v Neapoli.