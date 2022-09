Evropa jde stranou, říká vicemistr Česka. Letos Hroneš objezdí mistrovství světa

Čeští závodníci se v klubové soutěži pohybovali od úvodního dne na nejvyšších příčkách. Nejprve ztráceli na vedoucí pozici sedmnáct vteřin, od druhého dne už ale pořadí vévodili a před dotírajícími Američany z XC Gear náskok uhájili až do úplného konce série.

Mezinárodní motocyklová šestidenní je týmová motocyklová soutěž pořádaná od roku 1913 a též přezdívaná „motocyklová olympiáda“. Hlavní soutěží je boj o Světovou trofej (World Trophy), v roce 1924 přibyla soutěž o Stříbrnou vázu. Tato soutěž si brzy získala velkou oblibu a byla změněna na Světovou trofej juniorů. Soutěž je určena pro jezdce do 23 let. V roce 2007 byl do programu zařazen Pohár žen (Women Trophy). Třebaže se jedná o týmovou soutěž, je udělováno i individuální ocenění pro jezdce. Jedná se o zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili.

„Byl to úžasný závodní týden se skvělou partou přátel,” řekl po skončení Šestidenní Kryštof Kouble. „Upřímně jsme nečekali, že vyhrajeme. Prostě jsme brali každý den tak jak přišel a snažili se být konzistentní. Jsem za náš tým moc rád, byla to skvělá FIM ISDE,” dodal.

Český tým oslavil triumf v klubové soutěži po dlouhých jedenácti letech. V roce 2011 to dokázalo trio Michal Kadleček, Martin Žerava a Radek Toman pod hlavičkou Husaberg Czech.

Elitní světovou trofej, v níž český motocyklový sport pro tentokrát neměl zastoupení, vyhráli poprvé v novodobé historii datované od roku 1981 Britové Steve Holcombe, Nathan Watson, Jed Etchells a Jamie McCanney.

Český juniorský tým v sestavě Zdeněk Pitel, Matěj Škuta, Jaroslav Kalný obsadil ve „stříbrné fázi” šesté místo. Prvenství obhájili mladí Italové.

Šestidenní, mezinárodní endurová soutěž týmů v Le Puy en Velay (Francie) - konečné pořadí:



Světová trofej: 1. Velká Británie (Holcombe, Watson, Etchells, McCanney) 12:49:54,60, 2. Itálie -4:45,70, 3. Španělsko -4:46,23, 4. Francie -9:56,90, 5. USA -17:48,68, 6. Švédsko -19:23,57.

Juniorská trofej: 1. Itálie (Lesiardo, Rinaldi, Spanu) 9:58:58,44, 2. Finsko -2:52,88, 3. Austrálie -6:11,33, …6. Česko (Pitel, Škuta, Kalný) -18:46,34.

Klubová trofej: 1. KBS ÚAMK Unhošť (Kouble, Hroneš, Romančík) 9:59:32,46, 2. XC Gear (USA) -25,10, 3. Enduro Dream Team (Fr.) -2:18,93, …12. Motosport Bozkov 1 (Hádek, Koucký, L. Kučera) -35:36,69, 21. Enduroklub Semily (Havrda, M. Kučera, Zeman) -1:00:32,99, 24. The Best Plum (Borák, Klabačka, Křivánek) -1:03:49,44, 42. Motokrosová škola (Holý, Nováčková, Hedrlín) -1:53:54,52, 52. Motosport Bozkov 2 (Kurfiřt, Trubička, Vlk) -2:41:49,06.