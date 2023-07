Letos si již zahrál na Australian Open i v Paříži na Rolland Garros, největšího úspěchu ale mladý tenista z Podkrkonoší dosáhl až na nejslavnějším ze čtyř grandslamů. Poté, co ve dvouhře vypadl už v prvním kole, v deblu to s parťákem Gabrielem Vulpittou dotáhli až k zisku nejcennější trofeje! „Znamená to pro mě hodně, ještě jsem to nezpracoval,“ vzkázal Jakub Filip ještě z Londýna.

Český tenis měl v letošním Wimbledonu zastoupení hned v pěti finálových duelech. Ve čtyřech z nich se navíc dočkal vítězného opojení. | Foto: twitter

Český tenis v první polovině července zažil veleúspěšné dny. Obsazení měl totiž hned v pěti finálových duelech Wimbledonu. Markéta Vondroušová vyhrála nejcennější trofej mezi ženami, Barbora Strýcová se svou parťačkou ovládly čtyřhru a sportovcům ze srdce Evropy se dařilo také v juniorské části.

V Melbourne vydržel dýl než Nadal, teď chce být jako ti, co sledujeme v televizi

Hned čtyři jednotlivci bojovali o titul. Nikola Bartůňková na něj ve dvouhře nedosáhla, když podlehla Američance Ngounoueové. Ve čtyřhrách to ale vyšlo a oba finálové duely měly východočeskou stopu. Mezi juniorkami to k velkému triumfu dotáhla dcera Evy Hrmové, bývalé královédvorské hráčky, Alena Kovačková s partnerkou Laurou Samsonovou. Mezi chlapci se pak společně s Italem Vulpittou radoval odchovanec TC Dvůr Králové nad Labem Jakub Filip.

Právě jeho úspěchu se věnoval server tenisovysvet.cz a Krkonošský deník materiál přináší v plném znění.

Jakub Filip (na snímku vlevo) společně s Italem Gabrielem Vulpittou zažili ve Wimbledonu týden, na jaký do smrti nezapomenou.Zdroj: twitterJonáš Forejtek a Jiří Lehečka. To jsou poslední čeští wimbledonští šampioni, kteří v roce 2019 vyhráli v All England Clubu juniorskou čtyřhru. V neděli na tuto dvojici dokázal navázat sedmnáctiletý Jakub Filip, jenž společně s Italem Gabrielem Vulpittou porazil ve finále šesté nasazené Branka Djuriče a Arthura Geu bez ztráty servisu 6:3, 6:3.

„Znamená to pro mě hodně, ještě jsem to nezpracoval. Je to největší grandslam ze všech,“ radoval se po vítězném finále Filip z pražské Sparty, jenž doposud mezi juniory vybojoval šest singlových a sedm deblových titulů. Ten osmý, wimbledonský, se v jeho sbírce ovšem bude vyjímat nade všemi.

Aktuálně 51. junior světa se pro wimbledonský debl dohodl na spolupráci s Italem Vulpittou, který je o pět příček výš. Česko-italská dvojice rozhodně nepatřila mezi favority Wimbledonu, ale dokázala se popasovat se všemi překážkami, které jí los přichystal do cesty.

V prvním kole a také ve čtvrtfinále přitom byli na pokraji vyřazení. Filip s Vulpittou ale dokázali urvat supertiebreaky proti australsko-americké dvojici Jonesovi s Razeghim i proti Italům Bondioliovi s Cinou shodně 11:9. Semifinále zvládli bez ztráty setu a ve finále už dokonce neztratili s Djuričem a Geou ani jednou servis.

Cesta Jakuba Filipa k titulu ve Wimbledonu

1. kolo: Filip, Vulpitta – Jones (AUS), Razeghi (USA) 7:6(3), 6:7(3), 11:9

2. kolo: Filip, Vulpitta – Barbier (FRA), Radjenovič (SRB) 6:4, 6:4

Čtvrtfinále: Filip, Vulpitta – Bondioli, Cina (ITA) 7:5, 3:6, 11:9

Semifinále: Filip, Vulpitta – Fonseca (BRA), Prado Angelo (BOL) 7:6(3), 6:2

Finále: Filip, Vulpitta – Djurič (SRB), Gea (FRA) 6:3, 6:3

„Hráli jsme docela konzistentně celý turnaj. Nedělali jsme zbytečné chyby, což ve finále rozhodlo, protože soupeři nám pár míčků darovali zadarmo. Je to ještě větší úspěch tím, že jsme s mým parťákem hráli poprvé,“ upozornil Filip na fakt, že doposud se na jedné straně sítě nepotkali.

Po úspěchu v Jeruzalémě životní turnaj. Vágner je žákovským mistrem republiky

Mladý český tenista začal s tenisem už ve čtyřech letech ve Dvoře Králové nad Labem. Od té doby se vypracoval do širší juniorské špičky, což nyní potvrdil i v All England Clubu. K tomu mu dopomohl i přesun do TK Sparty Praha, kde tenisově roste. „Od loňska trénuji 90 procent času se Slávou Dosedělem, což je super,“ pochvaluje si možnost spolupracovat s bývalým 26. hráčem světa.

A kdo je vlastně tenisovým vzorem mladého Jakuba, jenž na juniorském grandslamu hrál potřetí v kariéře? „Obdivuji Jirku Lehečku i Kubu Menšíka, ale vzhlížím k Djokovičovi. Viděl jsem ho na tréninkových kurtech v Aorangi, když se rozcvičoval. A pak trénoval vedle mě. Mám s ním i fotku,“ usmíval se čerstvý wimbledonský šampion.

Všechny finálové duely Wimbledonu 2023

Dvouhra mužů:

Alcaraz (ESP) vs. Djokovič (SRB) 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4



Čtyřhra mužů:

Koolhof (NED), Skupski (GBR) vs. Granollers (ESP), Zeballos (ARG) 6:4, 6:4



Dvouhra žen:

VONDROUŠOVÁ vs. Jabeurová (TUN) 6:4, 6:4



Čtyřhra žen:

Hsieh (TCHAJ), STRÝCOVÁ vs. Hunterová (AUS), Mertensová (BEL) 7:5, 6:4



Dvouhra juniorů:

Searle (GBR) vs. Denin (RUS) 6:4, 6:4



Čtyřhra juniorů:

FILIP, Vulpitta (ITA) vs. Djurič (SRB), Gea (FRA) 6:3, 6:3



Dvouhra juniorek:

Ngounoueová (USA) vs. BARTŮŇKOVÁ 6:2, 6:2



Čtyřhra juniorek:

KOVAČKOVÁ, SAMSONOVÁ vs. Klugmanová, Lacyová (obě GBR) 6:4, 7:5

Za zmínku stojí fakt, že také Alena Kovačková je spjata z královédvorským tenisovým klubem. Sama v jeho barvách nikdy nehrála, je hráčkou pražské Sparty. V podkrkonošském oddíle ale celé čtvrtstoletí působila maminka Eva Hrmová a strýc Radek Hrma je dokonce předsedou a šéftrenérem úspěšného královédvorského klubu.

Alena Kovačková (na snímku vpravo) s parťačkou Laurou Samsonovou si hýčkají trofej pro vítězky juniorské čtyřhry ve Wimbledonu.Zdroj: Profimedia