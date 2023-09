Jen víc podobných výsledků v sezoně, jen víc takových kanonád. Basketbalistky Trutnova se ve svém prvním přípravném utkání představily na půdě druholigového polského celku Jelenie Góry a byla z toho doslova střelnice. Kara během čtyřiceti minut trefila úctyhodných 18 (!) trojkových pokusů.

Basketbalistky trutnovské Kary jsou v plné přípravě na nový soutěžní ročník. Již brzy je čeká turnaj O pohár města Trutnova. | Foto: Jan Bartoš

To byla jízda! Trutnovské basketbalistky v pátek na palubovce týmu z Jelenia Góry zahájily zápasovou přípravu na novou sezonu Chalce ŽBL a v souboji s účastníkem druhé nejvyšší polské soutěže si připsaly vysoké vítězství 112:45.

Vítěznou premiéru na střídačce Kary prožil nový trenér Richard Kucsa. Ten i přes skvělý výsledek našel ve hře svého družstva nedostatky. „Určitě máme na čem pracovat, zejména v obraně,“ řekl mimo jiné po zápase.

Nový trenér, tvořící se kádr, nové logo, předsezonní turnaj a premiéra s mistrem

Co se však povedlo, to byl výkon v útočné fázi. Tak například, český tým zaznamenal dohromady 18 trojek, jen tento počin znamenal více bodů (54!) než dohromady nastřílel soupeř. Rovných 13 jich trefila Michaela Gaislerová, jež si dohromady připsala úctyhodných 49 bodů! Dvojciferný počet zaznamenaly také Borsová, Finková a navrátilec do trutnovského dresu Tereza Králová.

Nový soutěžní ročník Kara odstartuje v pátek 29. září doma proti USK Praha (18.30), týden před tím se zúčastní domácího turnaj O pohár města Trutnova, na němž se potká s

německým Halle a týmy EuroCupu Žabinami Brno a polským Gorzówem.

Isands Wichoś Jelenia Góra - Kara Trutnov 45:112 (8:32, 20:65, 30:96)

Body: Gaislerová 49 (13 trojek!), Borsová 15, Finková 12, Králová 10, Šmahelová 8, Linhartová 7, Keliarová 6, Strýčková 3, Křivská 2. Fauly: 9:16. Trestné hody: 15/8 - 10/8. Trojky: 5:18.

Reprezentace namísto odpočinku. Hráčky Kary v letní pauze procestovaly svět

Ohlasy na utkání

Richard Kucsa, trenér Kary Trutnov: „Byl to první přípravný zápas sezony, objevilo se v něm dost chyb, určitě máme na čem pracovat, zejména v obraně. Podali jsme kolektivní výkon, dobře jsme sdíleli míč v útoku.“

Veronika Borsová, hráčka Kary Trutnov: „Na první přípravný zápas to byl dobrý týmový výkon, vycházely nám zejména rychlé protiútoky a měly jsme dobré volné střely za tři body. Stále musíme pracovat na týmové obraně, určitě ale byly ve hře i hezké momenty.“

