Sportovní hala při ZŠ Komenského byla v sobotu dějištěm závěrečného pátého závodu Českého poháru TeamGym 2019. Při akci se prezentovaly gymnastické oddíly ze všech koutů republiky a chybět nemohly ani podkrkonošští gymnasté ze Dvora Králové nad Labem a pořádajícího Spartaku.

Zlaté Dvoračky (zleva nahoře): Radka Hulíková, Sára Erbenová, Andrea Šedivá, Tereza Hulíková, Eva Špatenková, Vanessa Godárová, Jana Šedivá. Dole Monika Fišerová a Sára Sicilská. Chybí: Helena Tlachačová, Anna Rutrlová a Jana Špatenková. | Foto: Jan Prokůpek

Trutnov své reprezentanty vyslal do kategorií Junior I (do 11 let), Junior A dívky (13-17 let) a MicroTeam starší (od 12 let). Nejlépe si vedla dívčí juniorka, která si za své výkony vysloužila druhé místo.