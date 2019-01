Trutnov - Kulečníkova premiéra v nejvyšší domácí soutěži se hráčům Lokomotivy příliš nepovedla.

Trutnovští hráči kulečníku (zleva) Pavel Hurdálek, stojící Petr Ittner, Michal Červenka. | Foto: archiv oddílu

Silný celek Hradce Králové. To byl první soupeř trutnovských hráčů kulečníku v historicky prvním zápase v nejvyšší domácí soutěži.



Podle očekávání byl také nad jejich síly. „Nutno dodat, že jsme jim ale ani moc odporu nekladli,“ přiznal Michal Červenka, jeden z trojice hráčů Lokomotivy. Pět her z devíti totiž skončilo opravdovým „výpraskem“. Do Hradce však pro body nejezdí ani nejlepší prvoligová mužstva. Domácí na svých stolech neprohráli už více než tři roky!



Již v prvním kole, ve Volné hře hradečtí hráči Mrkvička s Řehůřkem sehráli partii nejlepším možným způsobem. 300 karambolů bez chyby, tedy na jeden náběh.



Trutnov se na nic nezmohl, Červenka nahrál proti soupeři šest karambolů, Hurdálek dokonce žádný. Šanci na body měl pouze Ittner, ale tomu partii hradecký Sedláček slušnou sérií rovněž dohrál. 300:214 na dvanáct náběhů.



Po Volné hře byl tedy stav 6:0 pro domácí a šla se hrát disciplína Kádr.



Trutnovští se opět moc nepředvedli. Červenka prohrál 63:250 na 5 náběhů, Hurdálek 71:250/7. O body tedy opět bojoval pouze Ittner a tentokráte úspěšně. Svému protivníkovi oplatil porážku z Volné poměrem 190:174/15 a snížil na 10:2 pro Hradec.



O vítězi tak ale bylo rozhodnuto už před disciplínou Jednoband.



V té opět zcela zklamal Červenka prohrou 35:120/11. Ittner dlouho držel krok s vynikajícím Řehůřkem, v závěru jej však opustilo štěstí a prohrál 77:120/12. To Pavel Hurdálek, tentokráte na pozici třetího hráče, se do svého soka pustil hned od začátku a slušným výkonem 114:66 na limit ukořistil pro hosty druhé vítězství.

Výsledky 1. kola: Sokol Hradec Králové – Loko Trutnov 14:4, BC Litvínov – SKP Ústí nad Labem 10:8, Sokol Žižkov – Billard Plzeň 8:10, BK Most – Start Újezdeček 14:4.

(mč)