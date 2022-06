Slavnostní podvečer se uskutečnil ve společenském centru UFFO v pondělí 13. června. Programem provázel sportovní reportér České televize Tomáš Budka. „Oceňování nejlepších a nejvýznamnějších sportovců a jejich výkonů patří k tradicím našeho města. Nachází se zde velké množství sportovišť pro výkonnostní i rekreační sport, trutnovské sportovní kluby vychovávají špičkové sportovce - plavce, basketbalisty, lyžaře, běžce, atlety, kanoisty apod.

Vítězná rozlučka s fanoušky. Trutnov přehrál Hlinsko a v tabulce je sedmý

Trutnov tak oprávněně nese hrdé přízvisko Trutnov – město sportu. „Děkuji všem sportovcům, trenérům, funkcionářům a vůbec všem sportovním nadšencům, že se naše město tímto přirovnáním může pyšnit,“ říká k předávání cen Tomáš Hendrych, místostarosta města Trutnova.

Speciálně ustanovená výběrová komise, ve které zasedli předsedové trutnovských sportovních oddílů, členové Komise pro sport a využití sportovních zařízení a radní města Trutnova, rozhodla o ocenění v celkem 10 kategoriích.

1. Mládežnický sportovní kolektiv města Trutnova do 15 let za roky 2020-2021

DRUŽSTVO KADETEK – ODDÍL SOFTBALLU (SK HORNÍ STARÉ MĚSTO)

- 3. místo v roce 2020 v Extralize kadetek a bronzová medaile na MČR v Ostravě pod vedením Michala Binka a Petra Žáka.

- Družstvo se pravidelně účastní Extraligy, nejvyšší kadetské soutěže, a umisťuje se pravidelně na předních příčkách.

2. Mládežnický sportovec města Trutnova do 15 let za roky 2020-2021

TEREZIE BISCHOFOVÁ (PLAVÁNÍ – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV)

- v roce 2020 zisk 1. místa na Mistrovství ČR juniorů v dálkovém plavání na 5 km

- v roce 2021 zisk 2. místa na Mistrovství ČR juniorů na 200 m motýlek v bazénovém plavání

- reprezentace ČR na mezistátních utkáních na Ukrajině, Slovensku a Srbsku, na kterých vybojovala 2 x 1. místo na 200 m motýlek, 2. místo ve štafetě, 3. místo na 400 m VZ a 4. místo na 800 m VZ

Mládežničtí sportovci TrutnovaZdroj: Miloš Šálek

3. Mládežnický sportovní kolektiv města Trutnova do 19 let za roky 2020-2021

DRUŽSTVO V ODDÍLU KANOISTIKY (JAKUB MÍL, MATOUŠ BEIER, ALVA BEIER, ANTONÍN STOLÍN, JINDŘICH FLORIÁN - TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV)

- 3. místo MČR dospělých v klasickém sjezdu družstev 3xC1m

- 1. místo MČR juniorů v klasickém sjezdu družstev 3xC1m

- 1. místo MČR juniorů v klasickém sjezdu družstev 3xC2m

- 3. místo MČR juniorů ve slalomu družstev 3xC1

4. Mládežnický sportovec města Trutnova 16-19 let za roky 2020-2021

ELIŠKA BÍMANOVÁ (BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ – OLFIN CAR SKI TEAM)

- v roce 2020 zisk 2. místa na MČR v běhu na lyžích (4 km klasickou technikou)

- v roce 2020 zisk 2. místa na MČR v běhu na kolečkových lyžích (5 km volnou technikou)

- v roce 2020 zisk 3. místa na MČR v lehké atletice (1.500 m)

- v roce 2021 zisk 2. místa na MČR v běhu na kolečkových lyžích (7,5 km volnou technikou)

Mládežničtí sportovci TrutnovaZdroj: Miloš Šálek

5. Mládežnický sportovec města Trutnova 20-23 let za roky 2020-2021

TEREZA BERANOVÁ (BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ – OLFIN CAR SKI TEAM)

- v roce 2020 zisk 14. místa na mistrovství světa „23“ (sprint volnou technikou)

- v roce 2020 zisk 20. místa na světovém poháru (sprint volnou technikou)

- v roce 2021 zisk 5. místa na MS „23“ (sprint klasickou technikou)

- v roce 2021 zisk 5. a 9. místa na SP (sprint volnou technikou)

- v roce 2021 zisk 2. místa na MČR (sprint klasickou technikou)

6. Trenér města Trutnova za roky 2020-2021

Bc. PETR MUSIL (ATLETIKA – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV)

Dlouholetý trenér, který za dobu svého působení trénoval mnoho atletů republikové úrovně. V Trutnově se zasloužil o znovuobnovení činnosti oddílu atletiky a díky jeho úsilí byla vystavěna tartanová dráha.

V roce 2020 převzal tréninkovou skupinu běžců, se kterou pracuje do současnosti. Nejúspěšnějším svěřencem je Matěj Červený. Na základě výsledků byli osloveni Fakultou tělesné výchovy a sportu, aby se účastnili společného vědeckého výzkumu s Polskem ohledně získávání energie z laktátu.

Nejvýznamnější úspěchy svěřenců z tréninkové skupiny v roce 2021:

9. místo MČR mužů a žen – Matěj Červený – 400 m

6. místo MČR v běhu do vrchu – Matěj Zima – nominace na ME

12. místo MČR juniorů – Štěpán Stoklasa – 3000 m překážky

15. místo MČR juniorů – Matyáš Vintr – 3000 m překážky

7. místo MČR juniorů – štafeta 4 x 400 m

7. Handicapovaný sportovec města Trutnova za roky 2020-2021

ŠÁRKA MUSILOVÁ (LUKOSTŘELBA)

- v roce 2020 zisk 3. místa na Světovém poháru Dubai kat. W1 women

- v roce 2020 zisk 1. místa na v celkovém poháru Českého lukostřeleckého svazu kat. Kladkový luk – ženy (10 závodů se zdravými lukostřelci)

- v roce 2020 zisk 4. místa na lukostřeleckém MČR Prostějov kat. Kladkový luk – ženy

- v roce 2020 zisk 2. místa na český para pohár paralukostřelby - kat. W1 Men and Women

- v roce 2021 zisk 3. místa na World ranking tournament Nové město nad Metují – kat. W1 Women

- v roce 2021 zisk 2. místa na World ranking tournament Nové město nad Metují – kat. W1 Mix team

- v roce 2021 zisk 2. místa na Letních paralympijských hrách v Tokiu 2020 kat. W1 Women

- v roce 2021 zisk 2. místa na Letních paralympijských hrách v Tokiu 2020 kat. W1 Mix team

Šárka Musilová v rozpravě s moderátorem Tomášem BudkouZdroj: Miloš Šálek

8. Sportovní kolektiv města Trutnova za roky 2020-2021

DRUŽSTVO ŽEN (SOFTBALL – SK HORNÍ STARÉ MĚSTO)

Družstvu žen se podařilo v roce 2019 vítězstvím ve 2. softballové lize postoupit do nejvyšší softballové soutěže, Extraligy žen. Navzdory všem nováčkovským překážkám se nakonec družstvu podařilo probojovat do play off a skončit na 5. místě. Hráčka Apolena Výborná byla dokonce vyhodnocena jako nejlepší nadhazovačka extraligy softballu žen pro rok 2020. V roce 2020 tým vedla Mgr. Jana Klempířová, Martin Vachek a Alan Výborný.

9. Sportovec města Trutnova za roky 2020-2021

APOLENA VÝBORNÁ (SOFTBALL – SK HORNÍ STARÉ MĚSTO)

V 2018 a 2019 hrála 2. softballovou ligu žen, a i díky jejím sportovním výkonům se podařilo v roce 2019 postoupit do Extraligy softballu. V roce 2020 se podílela na úspěchu družstva, a to 5. místem v nejvyšší soutěži. Byla vyhlášen nejlepší nadhazovačkou Extraligy softballu za rok 2020.

10. Cena za významný přínos trutnovskému sportu

JOSEF CHRÁSKA (FOTBAL – MFK TRUTNOV)

Josef Chráska působil v trutnovské kopané jako hráč v žácích, dorostu, i v dospělých.

Po postupném ukončení aktivní činnosti se začal věnovat trénování mládeže a funkcionářské činnosti. V 60. letech s ostatními nadšenci založil soutěž neregistrovaných a stal se jejím předsedou. V FK Trutnov zastával různé funkce od člena výboru, sekretáře klubu, po předsedu klubu.

Novým koučem basketbalistek trutnovské Kary Tomáš Veselý. Pro Martiška jiná role

Za jeho předsedování vyhrálo A mužstvo dospělých divizi a postoupilo do ČFL. Organizoval letité turnaje starých gard (Memoriál J. Romančáka) a zimní turnaje, kterých se účastnila mužstva z celého okresu i kraje. Spolu se svými spolupracovníky pomohl k výstavbě nové tribuny a první umělé trávy. Spoluorganizoval Region's cup.

V roce 2012 stál u zrodu nového klubu Městský fotbalový klub Trutnov, který vznikl sloučením FK Trutnov a SK Horní Staré město – oddíl fotbalu. V MFK Trutnov pracoval jako hlavní pořadatel, pomáhal s organizací turnajů mládeže.