Basketbalistky trutnovské Lokomotivy prohrály i svůj druhý zápas ve čtvrtfinále ŽBL. Na domácí palubovce v úterý večer podlehly brněnským Žabinám 73:87.

Výrazně oslabené Východočešky před utkáním vytáhly trumf v podobě bývalé reprezentantky Hindrákové, která mistrovský zápas odehrála naposledy v závěru sezony 2016/2017.

Nečekaná posila v utkání odehrála více než 27 minut a připsala si 13 bodů. Duelu ale vládla jiná trutnovská odchovankyně. Petra Záplatová se na vítězství „svých Žabin podílela třiadvaceti body.

"Nejde o žádný návrat do ligy. Byla to jednorázová výpomoc," řekla Kateřina Hindráková. S ohledem na skutečnost, že poslední ligové utkání odehrála v březnu 2017, podala obdivuhodný výkon. "Ohromně jsem si zápas užila a moc mě to bavilo," přiznala.

"V kondici se udržuji, největší starost jsem měla o to, jak se budu kamarádit s míčem. Na tréninku se ukázalo, že to je jako jízda na kole, takže to bylo docela dobré. Přišlo mi to, jako bych se vrátila po čtrnáctidenní nemoci a ne po dvou letech. Bylo to příjemné zjištění, že člověk basket nezapomíná," povídala po zápase, který byl jejím 314. ligovým utkáním za Trutnov. V počtu zápasů je trutnovskou rekordmankou, nikdo jich neodehrál víc.

BK Loko Trutnov - Žabiny Brno 73:87 (13:25, 36:50, 60: 71). Body: Adamsová 17, Carterová 14, Hindráková 13, Kozumplíková 11, Rylichová 7, Skutilová 5, Herinková 4, Vašáková 2 – Záplatová 23, M. Vacková 14, Zohnová 13, Webbová 12, Adamcová 8, Malečková a Matuzonytéová 8, Dudášová 5. Rozhodčí: Kec, Vošahlík, Musil. Fauly: 18:20. Trestné hody: 18/14 – 22/16. Trojky: 7:11. Doskoky: 49:46. Diváci: 270.

Žabiny se v sérii hrané na tři vítězná utkání ujaly vedení 2:0 a již ve čtvrtečním třetím duelu dostanou šanci dovršit postup do semifinále Ženské basketbalové ligy.