Chomutovské Levhartice si přivezly v neděli odpoledne z Podkrušnohoří do Podkrkonoší střelecký apetit. V Trutnově nasázely 11 trojek. Trojkový koktejl namíchala divákům také domácí Lokomotiva, která zaznamenala 10 trojek. Sedm z nich ale nastřílely trutnovské hráčky až v poslední čtvrtině, kdy jejich manko bylo dvacetibodové a mohutný střelecký finiš stačil jen na snížení rozdílu skóre.

Chomutov naproti tomu nasypal do domácího koše pět trojek během úvodních sedmi minut zápasu a nastartoval cestu za vítězstvím. Ve druhé čtvrtině utekly Levhartice do jedenáctibodového vedení, hned po změně stran jejich střelecké kouzlo pominulo. Ovšem je na první čtyři minuty, kdy se nemohly trefit a Trutnov se přiblížil na čtyři body 49:53. Pak přišel definitivní zlom v utkání. Chomutov dal 14 bodů v řadě, stav změnil na 49:67 a v poslední čtvrtině vytáhl náskok i přes dvacet bodů. V závěru střetnutí Lokomotiva ze stavu 59:82 nevídanou palbou výrazně stáhla manko až na 81:86. Dvaadvacet bodů domácích hráček v posledních čtyřech minutách nicméně zaslouženou výhru Chomutova neohrozilo.

BK Loko Trutnov - DSK Levhartice Chomutov 81:86 (25:29, 42:51, 49:67). Body: Kozumplíková 16, Cotton 15, Rylichová 12, Drbohlavová 11, Skutilová 10, Šípová a Hajnová 6, Finková 5 – Krejzová 27 (5 trojek), Satoranská a Žílová 13, Vorlová a Rokošová 9, Malečková 8, Kučerová 4, Aulichová 3. Rozhodčí: Perlík, Hartig, Svoboda. Fauly: 16:21, TH: 18/15 - 16/13, trojky: 10:11, diváci: 220.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Rozdíl mezi oběma týmy byl ve fyzičnosti. Věděli jsme, že Chomutov má vyspělejší tým. Toho využil a zaslouženě zvítězil. Nechtěli jsme dostávat snadné body z prostoru pod košem, ale Chomutov se neskutečně rozstřílel. Snažili jsme se na to reagovat ve druhém poločase, což se dařilo, hostující celek dal za pět minut jen dva body. Pak jsme ale udělali zlomové chyby, nedali jsme lehké koše nebo ztratili míče. Utkání definitivně rozhodla druhá pětiminutovka třetí čtvrtiny, kterou jsme prohráli 0:14. Bojovnost našemu týmu nemůžu upřít, což dokládá snížení ztráty 23 bodů na 5, ale trošku mě mrzí pasivita v útoku, zejména ve druhém poločase. Chyběly nám pohyb, lehkost a důslednost v zakončení."

Tomáš Eisner, trenér DSK Levhartice Chomutov: "Několik zápasů jsme se střelecky trápili, jsem proto moc rád, že jsme se konečně trefovali. Chci věřit, že si to přeneseme i do dalších utkání. Na začátku zápasu jsme domácí zaskočili naší střelbou. Velice důležitý byl vstup do druhého poločasu. Sice jsme sedm útoků nedali koš, ale dokázali jsme dobře bránit domácí hráčky a pak zase přišla naše chvilka. Zvýšili jsme náš náskok až na dvacet bodů, a to rozhodlo. Vítězství trochu kalí závěr, kdy jsme dostali spoustu bodů v poslední minutě. Ale výhru, pro kterou jsme si jeli, máme a to je strašně důležité."

SYSTÉM NADSTAVBOVÉ ČÁSTI RENOMIA ŽBL

Nadstavba - skupiny A, B

Této části se nezúčastní vítěz základní části - postupuje přímo do play off z prvního místa.

SKUPINA A

Družstva na 2. - 5. místě sehrají nadstavbu dvoukolově každý s každým se započítáním výsledků z prvé části.

SKUPINA B

Družstva na 6. - 10. místě sehrají nadstavbu jednokolově se započítáním výsledků z prvé části takto:

1. kolo: 7-10, 8-9

2. kolo: 10-8, 6-7

3. kolo: 8-6, 9-10

4. kolo: 6-9, 7-8

5. kolo: 9-7, 10-6

Do play off postoupí družstva na 1. - 8. místě. Družstvo na 10. místě hraje baráž na 2 vítězná utkání s vítězem I. ligy žen o účast v ŽBL ročníku 2020/2021.