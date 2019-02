Vrchol sezony stojí před basketbalistkami dvou úspěšných východočeských klubů v nejvyšší domácí soutěži.

Jak hradecké „lvice", tak trutnovská Kara do čtvrtfinálové fáze play off Bonver ŽBL vstoupí z výhodných pozic, jimiž si zajistily start na domácích palubovkách. Tým z krajské metropole vyzve pražskou Slavii, Trutnov čeká Valosun Brno. A začíná se už za týden.

Karu prověří favorit z Rumunska

V hodnocení dlouhodobé základní části se mohou zástupci obou klubů spokojeně usmívat. Třetí i čtvrtá příčka jsou rozhodně úspěchem. Nyní je ale třeba potvrdit tato postavení i ve vyřazovacích bojích.

„S umístěním po základní části jsme samozřejmě spokojeni. Hlavní úkol ale teprve stojí před námi. Skončili jsme na pozici, díky níž můžeme play off zahájit v domácím prostředí. To pro nás bylo důležité," řekl ke konečnému umístění v tabulce Bonver Ženské basketbalové ligy trutnovský lodivod Jozef Rešetár.

„Valosun je kvalitním soupeřem, my ale uděláme všechno pro postup. Jenom nás trápí stav kádru. Nemocná je Ovsíková, nejlíp nevypadají ani Pazderová s Nagyovou. Věřím však, že do úvodního zápasu play off budou všechny hráčky v pořádku," doplnil šéf lavičky Kary.

Přípravné období na rozhodující část sezony bude u obou východočeských rivalů odlišné. Zatímco Hradec si od ostrých zápasů chvíli odpočine, Kara včera odcestovala do slovenského Ružomberoku, kde ji o víkendu čeká vyvrcholení Středoevropské ligy.

Už dnes tým kouče Rešetára, coby vítěz základní skupiny B, nastoupí v semifinále soutěže CEWL proti rumunskému celku Alba Iulia, v neděli pak budou následovat souboje o konečné umístění. Druhou semifinálovou dvojici tvoří rakouská Vídeň a pořádající MBK Ružomberok.

„Sílu našeho sobotního soupeře respektujeme, ale já stále tvrdím, že na hřišti může být jen pět hráček. A my rozhodně zbraně neskládáme," prohlásil před dnešním utkáním kouč Kary.

„Ve čtvrtek jsem musel zrušit trénink, protože máme hodně nemocných hráček. Ideální stav to není, ovšem i kdybychom měli hrát v okleštěné sestavě, holky určitě zabojují o co nejlepší výsledek," dodal Rešetár.

Z šesti účastí v soutěži se Kara do Final Four probojovala pětkrát, vyhrát ji dokázala v letech 2010 a 2012.

Lvice mají jasný cíl – přejít přes Slavii

Jak už bylo napsáno, v táboře hradeckých „strojařek" panuje po skončení základní části spokojenost.

„Třetí místo je výborné, protože týmy, které jsou před námi, mají opravdu silnější hráčské kádry. Pak tam jsou další tři vyrovnané celky – my, brněnský Valosun a Trutnov. Takže jsme vlastně mezi těmito třemi ukořistily nejlepší možnou výchozí pozici pro play off," libuje si trenérka Romana Ptáčková.

„Porveme se o finále i letos." S tímto mottem vstoupí „lvice" do vyřazovacích bojů. Finále je však ještě setsakramentsky daleko. Nejdříve královéhradecké družstvo musí úspěšně zvládnout čtvrtfinále s pražskou Slavií.

„Naše poslední vzájemné utkání bylo takové pohodové, nicméně po závěrečném duelu se Strakonicemi musíme brát souboje s Pražankami velmi vážně. Jedná se totiž o soupeře, který když zahraje, tak je stejných kvalit jako my. Uvidíme také, jak do jeho týmu zapadnou posily," pronesla šéfka hradecké lavičky na adresu čtvrtfinálového soka.

Cíl hradeckých „lvic" je však jasný – postup do semifinále play off a pak se pokusit získat nějakou tu medaili.

Jasnými favoritkami letošního ročníku jsou hráčky USK Praha. Do finále by je podle papírových předpokladů měl doprovodit Nymburk. Ten se letos nachází ve výborné formě, což dokázal triumfem v Českém poháru, kde ve finále zdolal Hradec Králové.

Může vůbec někdo tyto dva týmy sesadit? „O USK se vůbec nebavme. A Nymburk? Jedině tak, že by mu třeba mohla chybět některá hráčka ze základního kádru, nebo že by nějaký tým podal opravdu nadstandardní výkon, ale musel by ho podat třikrát a to bude hodně složité," má jasno Romana Ptáčková.

Program čtvrtfinále Bonver ŽBL

Hradecké „lvice" versus BLK Slavia Praha



1. zápas: Sokol ZVUS Hradec Králové – Slavia Praha (19. března, 17.30) 2. zápas: Slavia Praha – Sokol ZVUS Hradec Králové (23. března, 17.00) 3. zápas: Sokol ZVUS Hradec Králové – Slavia Praha (26. března, 16.00) Příp. 4. zápas: Slavia Praha – Sokol ZVUS Hradec Kr. (30. března, 17.00) Příp. 5. zápas: Sokol ZVUS Hradec Kr. – Slavia Praha (2. dubna, 16.00)

Kara Trutnov versus Valosun KP Brno



1. zápas: BK Kara Trutnov – Valosun KP Brno (19. března, 17.30) 2. zápas: Valosun KP Brno – BK Kara Trutnov (23. března, 16.30) 3. zápas: BK Kara Trutnov – Valosun KP Brno (26. března, 17.30) Příp. 4. zápas: Valosun KP Brno – BK Kara Trutnov (30. března, 17.30) Příp. 5. zápas: BK Kara Trutnov –

Valosun KP Brno (2. dubna, 17.30)Další dvojice: ZVVZ USK Praha – BA Lokomotiva Karlovy Vary DSK Basketball Nymburk – VŠ Praha