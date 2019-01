Trutnov - Před začátkem včerejšího pohárového utkání Kara Trutnova – Arvi Marijampole poděkoval domácí klub za působení v Trutnově dvěma budoucím maminkám: Pavle Kuřitkové a Blance Petrovické.

Před utkáním se trutnovský klub rozloučil s budoucí maminkou Pavlou Kuřitkovou. | Foto: Vilém Fischl

PAVLA KUŘITKOVÁ odehrála za Trutnov rekordních 300 utkání. To nikdo jiný nedokázal. Dlouholetá kapitánka se zařadila mezi největší osobnosti trutnovského basketbalového klubu. Vydařené ligové působení zakončila jedinečnou bilancí osmi získaných medailí.



BLANKA PETROVICKÁ přišla do Trutnova v roce 2005 ze Strakonic se svým manželem, trenérem Martinem Petrovickým. A popravdě, jako trenérova žena si v Trutnově vytrpěla své. V týmu Kary odehrála tři sezony a ve všech získala bronzovou medaili. Z přípravy na novou sezonu ji „vyřadilo“ těhotenství. Blanka odehrála za Trutnov 93 ligových zápasů.

Co považujete za svůj největší úspěch v Trutnově a na co nejvíce vzpomínáte?

Kuřitková: Nemůžu říct, že mám jeden největší úspěch, možná druhé místo v české lize, ale i všechna třetí místa a starty v evropských pohárech jsou nezapomenutelné. Každá sezona byla něčím výjimečná, od té první, kterou jsem zažila, až po tu moji poslední.

Petrovická: Budu vzpomínat na celé tři roky. Za největší úspěch považuju zisk tří bronzových medailí a také to, že jsem si mohla zahrát evropský pohár. Na koho nikdy nezapomenu, jsou super fanoušci, kteří k trutnovskému basketu neodmyslitelně patří. Jsou nejlepší. Hlavně, ať jim to ještě dlouho vydrží.



Jaký vztah jste si vytvořila k trutnovskému klubu?

Kuřitková: Já mám za ty roky k Trutnovu opravdu krásný vztah, jsou tu bezvadný lidi a hlavně naše věrné, vynikající publikum a celý Fan´s club. Touto cestou bych jim chtěla moc a moc poděkovat – Jste super!

Petrovická: Jsem moc ráda, že jsem v Trutnově mohla hrát. Moc se mi v tomto klubu líbilo, takže vztah jsem si vytvořila určitě vřelý.



Jak prožíváte těhotenství a co to bude, až to bude ,respektive co si přejete?

Kuřitková: Vcelku dobře, oba se moc těšíme. Přejeme si zdravé miminko.

Petrovická: Těhotenství je pro mě zcela nová etapa života, moc se s Martinem na potomka těšíme. Zatím je všechno v pořádku, a to je teď pro mě nejdůležitější. Ještě nevíme, jestli to bude holčička nebo kluk, ale to je vlastně jedno, hlavně když bude miminko zdravé.