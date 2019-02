Trutnov - Už jste někdy nastupovali k zápasu a prohrávali šest nula? Tak přesně to se přihodilo trutnovskému kulečníkovému týmu v jejich letošním pátém zápase v české nejvyšší soutěže tříčlenných družstev v karambolu.

Naděje trutnovské Lokomotivu na slušný výsledek, na půdě celku SK Billard Plzeň, zhasla ještě před samotným zápasem. Proč? Kvůli neodkladné záležitosti nemohla na západ Čech odcestovat jedna z opor mužstva, Petr Ittner. K utkání proto nastoupili pouze Pavel Hurdálek a Michal Červenka.



Všechny tři zápasy třetího hráče bývají v těchto situacích automaticky kontumovány. Lokomotiva tak prohrávala již od začátku 0:6. „Pokud bychom si chtěli odvézt vítězství, mohli jsme si dovolit prohrát pouze jednu ze šesti zbývajících partií,“ sdělil trutnovský hráč Michal Červenka. Jenomže již po úvodních dvou hrách ve Volné bylo rozhodnuto.



Hurdálek „nedal“ rozehrávací pozici, zkušený plzeňský hráč Milan Boček mu partii tři sta karambolovou sérií dohrál a Červenku soupeř převálcoval 300:18 na pět náběhů. „Plzeň v tuto chvíli měla již vítězných deset bodů a šlo jen o to, zda k nim v celkovém skóre přidá další,“ pravil Červenka.

V Kádru jasně přehrál Boček Červenku 250:80/6, avšak Pavel Hurdálek po slabším začátku zabojoval a ve své partii dokázal vybojovat vítězství, které jak se nakonec ukázalo přineslo trutnovským jediné dva body.



V Jednomantinelové hře totiž Červenka opět prohrál s Bočkem, v poměru 60:120/14 a Hurdálek ve vyrovnaném střetnutí nakonec podlehl na limit domácímu Klesovi o pouhé tři karamboly. Celkové skóre utkání mělo tedy konečnou podobu 16:2 pro domácí. V dalším kole se trutnovský tým opět představí na stolech soupeřů, když bude zajíždět do Litvínova.



Ostatní výsledky 5. kola: Sokol Hradec Králové – BC Litvínov 18:0, SKP Ústí nad Labem – TJ Újezdeček 14:4, Sokol Žižkov – BC Most 18:0.